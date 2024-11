Basciano: “Io tradito: Sophie appresso ad Aron Piper fatto di droga”

Lo scorso giugno il gossip aveva posto al centro della scena Sophie Codegoni e Aron Piper, attore e cantante spagnolo noto principalmente per il ruolo di Ander Muñoz nella serie televisiva Élite (Netflix). I due erano stati paparazzati a Milano e l’ex tronista, ospite a Verissimo, aveva confermato che aveva conosciuto Piper e che qualcosina c’era stato, anche se aveva dichiarato che la cronaca rosa aveva ingigantito oltre misura la faccenda. Fatto sta che l’attore e la giovane influencer poi non si sono più visti e la frequentazione è morta sul nascere. Su quella vicenda, Alessandro Basciano, intervistato da Fabrizio Corona nel podcast ‘Falsissimo‘ (parodia di Verissimo), ha raccontato dei retroscena delicati e a tratti agghiaccianti, laddove dovessero essere confermati.

La vicenda risale alla scorsa estate. Basciano, a all’ex re dei paparazzi, ha spiegato che, non avendo mai interrotto del tutto i rapporti con Sophie, considera la questione con Aron Piper un tradimento. “Anche perché – ha sottolineato il deejay ligure – io avevo ancora la roba a casa sua e della bambina. ufficialmente non stavamo insieme però io la vedo come una forma di tradimento, come lei ne ha viste altre”. Ma che cosa è accaduto di preciso? Basciano ha ricordato che in quel periodo si stava svolgendo la Fashion Week Uomo e che Sophie ebbe l’opportunità di conoscere un attore. L’ex gieffino non ha voluto fare il nome. Ci ha subito pensato Corona a farlo: “Lo dico io chi è, si chiama Aron Piper e fa una serie su Netflix importantissima”.

Basciano ha confermato che stava parlando di Piper e poi ha continuato il suo racconto, affermando che quel sabato notte Sophie è stata invitata in un club di Milano privato che si chiama Lucid. In questo circolo avrebbe partecipato a una cena e al dopo cena. “Poi è finita a tarda notte a Palazzo Parigi – ha narrato sempre il deejay -, dove c’era anche il fotografo che fotografa tutti ed era l’ex migliore amico di Sophie. Restano tutti fino a tarda notte, ma lei e lui (Aron Piper, ndr) restano fino a mattinata inoltrata. E lei mi ha confessato che è andata a letto con lui ma che non c’è stato un rapporto totale”.

A questo punto è intervenuto Corona con una dichiarazione fortissima (dal minuto 43 del podcast): “Cioè che non ci ha fatto l’amore perché lui era strafatto di cocaina”. Basciano ha confermato ed ha aggiunto: “Lui le ha offerto cocaina. Premesso che ci sia andata o no, sono stati senza vestiti assieme nel letto. E lei ha lasciato tre giorni mia figlia a sua madre e è andata appresso a uno fatto di cocaina, dopo l’importanza che le ho dato rendendola madre”.

“Questa è retorica Ale, a 20 anni si può sbagliare”, ha chiosato Corona. “Sì, io ho sbagliato a 30 e rotti Però non andare in tv a dire non fate, non andate…”, ha controbattuto Basciano, riferendosi ad una ospitata di Verissimo. Nel corso dell’intervista rilasciata a ‘Falsissimo’, il deejay ha inoltre sostenuto di avere sì sbagliato in diversi frangenti con la Codegoni, ma mai al punto da stalkerizzarla. Nel frattempo proseguono le indagini partite dopo le denunce sporte dall’ex tronista nei confronti dell’ex compagno, nonché padre di sua figlia Celine Blue.