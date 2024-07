Sophie Codegoni, i fan sotto shock: “Troppo magra”. Ma si esagera

Non sta vivendo un periodo idilliaco la bella Sophie Codegoni. Infatti dopo essersi lasciata con il compagno Alessandro Basciano è stata anche rifiutata da alcuni talent. Oltre alla vita affettiva anche quella lavorativa le sta dando parecchie delusioni. Le ultime foto postate su Instagram lasciano intravedere una magrezza più pronunciata del solito. Ma ciò che non le lascia scampo sono sicuramente i commenti graffianti di chi la segue. Infatti scorrendo sotto le foto è impossibile non notare come gli utenti si stiano accanendo sulla sua forma fisica.

“Tesoro sei troppo magra!” è il primo commento sotto alle foto. Un altro aggiunge: “E’ palese che sia eccessivamente magra e il suo viso trasmette tristezza e infelicità..”. Fino a che si raggiunge l’apoteosi con: “…Ha un fisico da ragazzina di 12 anni (?!), non è più femminile… che peccato!”. Tutte queste persone mascherano il desiderio di giudizio con un finto affetto rivolto a persone che poi, di fatto, neanche conoscono. Questa volta è toccato a Sophie perché ritenuta troppo magra ma la scorsa settimana era Aurora Ramazzotti ad essere incinta perché aveva un accenno di pancia. (vedi Aurora Ramazzotti: l’ultima foto scatena il caos e si supera il limite!).

Haters mascherati da agnelli e i giudizi su corpi im-perfetti

Sì perché tutte queste giovani donne hanno corpi perfetti e vengono costantemente giudicate per dei dettagli. Dettagli che comportano motivi di insicurezza e desiderio di vedersi diverse. Sophie Codegoni sicuramente sta vivendo un periodo non semplice ma sta reagendo a suo modo. In un mondo perfetto le sue foto non susciterebbero tutto questo clamore e noi donne saremmo pronte a complimentarci. Ma non ci riusciamo e aspettiamo di vedere il crollo di queste ragazze che non reggono più l’esposizione mediatica. Un crollo che spesso si trasforma in interventi di chirurgia non necessari o diete drastiche.

La bella Sophie intervistata a Zona Bianca aveva dichiarato di essersi pentita di alcuni interventi fatti. Non solo, riferendosi alle giovani ragazze, chiedeva di essere caute e di aspettare di essere più mature e consapevoli prima di usufruirne. Un discorso intelligente e quanto mai fuori moda. Infatti oggigiorno ben prima della maturità le ragazze si sottopongono ad interventi chirurgici. Il rischio reale è di perdere la capacità di accettarsi e saltare completamente la fase della vita in cui noi donne impariamo a conoscere i nostri difetti e a conviverci. Un’esperienza che serve a tutte per affrontare le difficoltà della vita senza pensare che un bisturi possa essere la soluzione a qualsiasi cosa.

Stessa cosa vale per le diete drastiche dai risultati immediati. Diete che comportano una perdita di peso immediata e dannosa. Un esempio di ciò è stata Guendalina Tavassi che per perdere peso velocemente prima di andare all’Isola dei Famosi prese delle pillole per diabetici. Lei stessa ammise solo successivamente di aver sbagliato. Ma di esempi ce ne sarebbero molti. Noi intanto aspettiamo di vedere se Sophie Codegoni risponderà alla valanga di critiche ricevute o se preferirà tacere e godersi la sua vacanza al mare.