Aurora Ramazzotti: l’ultima foto scatena il caos e si supera il limite!

E ci risiamo! Arriva l’ennesima foto in costume che scatena il caos sul web. Questa volta si tratta di Aurora Ramazzotti che ha postato una dolcissima foto di lei e il compagno al mare. La foto ritrae loro due abbracciati in costume sulla spiaggia. I commenti sul post non hanno lasciato scampo ad Aurora. Infatti, a cascata, troviamo domande e spiegazioni su quel “pancino sospetto”. Che poi di sospetto non c’è assolutamente nulla. Proprio come scrive lei in risposta a i vari commenti. Forse, semplicemente, la posa non le ha reso giustizia o la colazione della mattina era stata più abbondante del solito.

Poco tempo fa era toccato anche alla bella mamma di Aurora, ovvero a Michelle Hunziker. Anche lei era stata ripresa in spiaggia mentre giocava con le figlie. Era ovviamente in costume anche lei e il web si è scatenato sulla possibile nuova gravidanza. Ma Aurora e Michelle sono solo le ultime di una lunghissima fila di donne che vengono esaminate al centimetro. Io penso all’ansia che queste persone debbano avere ogni volta che viene scattata una foto in costume. Non c’è da stupirsi poi che abbiano spesso problemi di insicurezza e che il rapporto con il proprio corpo non sia sempre semplice. D’altronde per quale donna lo è?

Aurora, Michelle e le altre: lasciateci libere di mangiare!

Tutta questa ossessione verso l’aspetto fisico delle donne comporta spesso tante problematiche. Aurora stessa era stata messa a paragone della mamma, anni fa, ed era stata criticata perché ritenuta “meno bella”. Pensate quale impatto possa avere per una giovane donna sentirsi dire, a livello globale, di non essere poi così bella. O almeno non bella quanto la perfetta mamma. La reazione di Aurora è stata positiva. Aiutata anche da professionisti ha dato il giusto peso a quelle parole. Ha colto l’occasione per iniziare uno stile di vita sano e migliorare il suo aspetto per se stessa.

Non tutte le ragazze però riescono a reagire in questo modo. Bisogna sempre ricordarsi che questa ossessione per la perfezione può portare a gravi problemi, psicologici e fisici. Nella foto di ieri la Ramazzotti presenta un fisico invidiabile e anche quell’accenno di pancia le sta benissimo. Sì perché dimostra che la perfezione non esiste e che si può essere ancora più belle nell’imperfezione.