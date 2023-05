È nata la figlia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano questa notte. Proprio in queste ore è arrivato l’annuncio da parte della coppia attraverso Instagram. Con una foto in bianco e nero, i due neo genitori annunciano la nascita di Céline Blue facendo felici i fan che da giorni attendevano questo momento. Nello scatto Sophie e Alessandro tengono tra le loro braccia la loro prima figlia.

“Non ci sono parole per descrivere la gioia, l’emozione e la felicità che ci hai donato…mamma e papà ti amano da morire. La nostra Céline Blue”

Queste le parole usate da Sophie e Basciano per annunciare la nascita della loro bambina. E in pochissimo tempo la coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip viene sommersa dall’affetto e il calore del pubblico che li segue e li sostiene. “Céline non sai che t’aspetta! Ma tu non farci aspettare troppo”, così questa notte Alessandro ha annunciato che a breve la sua Sophie avrebbe partorito la loro bambina.

L’ex gieffino ha condiviso un video in cui balla nella stanza d’ospedale insieme alla Codegoni in attesa di vedere la loro prima figlia insieme. “Ci siamo, ci siamo, ci siamooo! Tra una contrazione e l’altra questa è la situazione”, ha scritto Alessandro per descrivere ciò che stavano vivendo. La coppia appare elettrizzata nel video, pronta ad accogliere la piccola Céline Blue con energia ed entusiasmo.

Ora non resta che scoprire ulteriori dettagli sulla nascita della prima figlia di Sophie Codegoni e Basciano. Di sicuro, i due diretti interessati avranno modo di raccontare ai fan tutto quello che c’è da sapere su Céline Blue. In particolare, Sophie avrà modo di tenere aggiornati i suoi fan attraverso il suo profilo social, dove spesso si racconta.

Le tappe della storia di Sophie e Basciano tra scetticismo e prove d’amore

La love story tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è nata tra le mura della Casa del Grande Fratello Vip. I due si sono conosciuti durante la sesta edizione del reality più spiato d’Italia. Il genovese classe 1989 entrò a gioco in corso e allacciò un legame speciale con la giovane. Inizialmente, sul rapporto, regnò lo scetticismo generale del pubblico. Molti infatti credettero che la storia fosse stata intrecciata a favor di telecamere e che una volta terminato il GF Vip sarebbe scoppiata rapidamente.

E invece i due piccioncini hanno fatto ricredere tutti. Quindi il pegno d’amore più importante, la notizia della dolce attesa della piccola Celine. Per la Codegoni, classe 2000, si tratta del primo frutto d’amore. Per Basciano, invece, è la seconda paternità. Il deejay ligure è già padre di Nicolò, nato nel 2016 dalla relazione con Clementina Deriu.