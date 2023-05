Sophie Codegoni e la pubblicità con la figlia: pioggia di critiche

Sophie Codegoni è diventata mamma per la prima volta lo scorso 12 maggio della piccola Celine Blue, avuta con il fidanzato Alessandro Basciano. L’influencer è al settimo cielo ed è entusiasta di condividere tutta la sua felicità con i suoi followers, aggiornandoli quotidianamente sulla bambina. Tuttavia, un post in particolare insieme alla bebé non è affatto piaciuto a diversi utenti, scatenando feroci critiche contro l’ex vippona, che riportano ad un dibattito molto attuale sul mondo del social. Di che si tratta?

La bonas, infatti, ha recentemente lanciato la sua collezione di vestiti per neonati. E, per sponsorizzarli, ha pubblicato diverse foto dove Celine indossa i panni in questione. Una scelta, a detta di tanti, fuori luogo. Molti utenti hanno contestato l’eccessiva esposizione mediatica della bambina. Chi criticava già la presenza costante della bambina nelle storie Instagram, non ha potuto fare a meno di indignarsi dopo aver visto la piccola nelle vesti di “modella” per pubblicizzare la sua nuova marca di abiti.

Ma, non è finita qui. Alcuni hanno avuto da ridire anche sul tipo di vestiti che Sophie ha deciso di far indossare alla piccola. “Tutto molto bello ma come l’altra volta non vedi come ha le gambe e braccia sente freddo”, ha scritto un utente. C’è anche chi, tra gli stessi fan dei “Basciagoni“, la coppia formata da Sophie e Alessandro, non ha risparmiato critiche ai propri beniamini, con tanto di ramanzina.

Il fenomeno delle “mamme influencers”

C’è da dire che il dibattito sull’utilizzo dei bambini sui social è una costante al giorno d’oggi. Sono moltissime, ormai, le influencer che mostrano costantemente i propri figli e che tengono aggiornati propri seguaci sulla loro vita. L’esempio più lampate è chiaramente Chiara Ferragni, insieme a Fedez. Ma, l’imprenditrice digitale non è certo l’unica. Quelle che hanno attratto sicuramente più polemiche sono le sorelle Valli, Beatrice e Ludovica. Tuttavia, lista è davvero lunga.

Ad ogni modo, come spesso accade, le opinioni sono molto divise. C’è chi non trova quest’esposizione una cosa negativa e ama vedere un certo tipo di contenuti. D’altro canto, invece, c’è chi si trova totalmente in disaccordo con chi utilizza i social in questo modo. Il fenomeno delle “mamme influencers” è sempre più dirompente e le polemiche, sicuramente, non finiranno molto presto.