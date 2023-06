Sophie Codegoni e Basciano si sono lasciati? Parla l’amico

Continuano a far discutere le recenti mossi social di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I due, divenuti recentemente genitori della piccola Celine Blue, hanno smesso di seguirsi su Instagram. Questo gesto ha subito fatto allarmare i fan, che hanno iniziato a chiedersi cosa fosse potuto succedere tra i due. Inoltre, la madre dell’influencer, Valeria Pasciuti, ha pubblicato delle stories ambigue, che sembravano essere delle frecciatine nei confronti del genero. Nelle foto in questione, infatti, si faceva riferimento al peso delle parole e ai presunti perdoni che una “lei” non accetterebbe più. A destare ancora più preoccupazione sullo stato della coppia, poi, è stata una storia pubblicata recentemente dall’esperto di gossip, nonché amico in comune dei due, Amedeo Venza.

Dopo il gossip esploso ieri sera, 26 giugno, Amedeo Venza ha preferito non esprimersi più di tanto sulla vicenda. Questo perché, nonostante si occupi di cronaca rosa, l’influencer è anche molto amico della coppia nata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Dunque, Venza ha pubblicato una storia in cui ha voluto chiedere rispetto per la coppia, considerando soprattutto che i due hanno una bambina di pochi mesi. Peccato che, tra le parole di Amedeo, in tanti hanno visto una sorta di conferma della crisi della coppia. Ecco cosa ha scritto:

Ovviamente ci sono sempre i leoni da tastiera e le mer*e che godono per le disgrazie altrui…mi fate veramente vomitare quando leggo alcuni messaggi e commenti! Detto questo, io non vi dirà mai i ca**i delle persone a me vicine! Soprattutto quando ci sono di mezzo i minori, mi limiterà sempre a ciò che faranno o diranno loro perché in questo caso il rispetto va verso i più piccoli, e se pratico il silenzio voi lo dovete rispettare perché lo stanno praticando in primis i diretti interessati! Qui non stiamo parlando di coppiette da 4 soldi, che stanno insieme solo per business o si lasciano per fare hype!

Nonostante Venza volesse cercare di spegnere le polemiche, in realtà, diversi utenti hanno visto questo post come una conferma del fatto che tra i “Basciagoni” ci sia effettivamente della maretta in corso. A tutto ciò, poi, bisogna aggiungere un altro dettaglio: questa non è la prima volta che i due si smettono di seguire. Alcune settimane fa, infatti, era avvenuta la stessa cosa, ovvero Sophie aveva improvvisamente tolto il segui al compagno. Il follow, però, era riapparso dopo poco e, di conseguenza, il gossip si era rapidamente spento.

Questa volta, però, i due non hanno ancora riniziato a seguirsi e tutti questi indizi portano a pensare che ci sia un’importante lite in corso all’interno della coppia. C’è da dire, però, che la madre della Codegoni, Valeria, ha smentito categoricamente che quelle stories facessero riferimento al genero e ha dichiarato di tifare per i “Basciagoni“. Nessuna menzione, tuttavia, alla presunta crisi. Nel frattempo, Alessandro Basciano e la bonas di Avanti un altro continuano a tacere e a non commentare la vicenda. Bisognerà aspettare per capire cosa stia effettivamente succedendo tra i due ex vipponi: si tratta di un semplice diverbio di coppia o di una vera e propria crisi? Chissà…