Sophie Codegoni e Basciano: l’ossessione estetica sfugge di mano

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano rappresentano l’idea di coppia mediatica per eccellenza. Nati sotto le telecamere del Grande Fratello, in pochissimo tempo, hanno attraversato tutte le fasi dell’amore ai tempi del digitale. Proposta di matrimonio sul red carpet del Festival di Venezia e gravidanza. Dalla loro unione infatti è nata una splendida bambina. Oseremmo dire che almeno qualcosa di buono è uscito fuori da questo amore televisivo. Quello che invece è andato storto è il rapporto stesso. I due personaggi infatti sono una bomba esplosiva di ossessione per l’estetica e per i social. Un’ossessione che ha portato molto vicini all’autodistruzione entrambi.

Infatti sia Sophie che Alessandro sono sempre presenti sui vari canali social. L’aspetto fisico è per loro materia di lavoro. Così, anche se giovanissimi, non fanno altro che intervenire sul proprio corpo nel tentativo di migliorarlo. Chiaramente secondo il loro criterio. Le conseguenze di tutto ciò sono che Sophie Codegoni è diventata magrissima. E la cosa non sembra preoccuparla minimamente. Così come nessuno che le sta intorno sembra farglielo notare. Una magrezza eccessiva che rappresenta l’ossessione estetica di cui parlavamo pocanzi. Alessandro Basciano invece sembra molto diverso se ripensiamo alla sua prima comparsate a Uomini e Donne.

Alessandro e Sophie vittime di troppi interventi estetici

Infatti Basciano ha subito tantissimi interventi estetici. Non ultimo l’intervento di rifacimento del naso che ha suscitato tantissimo scalpore a Verissimo (Verissimo, la verità di Alessandro Basciano: “Non ero io, ho esagerato”) . Lui ha parlato di haters, di persone cattive che lo hanno deriso e hanno usato parole forti. Parole che lo hanno profondamente colpito. Al punto tale che è dovuto comparire nuovamente davanti al piccolo schermo della Toffanin per mostrare il suo aspetto al limite della perfezione. Insomma le parole feroci usate per descriverlo non hanno raggiunto l’obiettivo.

Questi due giovani e bellissimi ragazzi non hanno più la percezione del proprio aspetto estetico. Alessandro ha perso i suoi tratti caratteristici e si sta trasformando in un “Ken perfetto dal sorriso bianco fosforescente”. Una versione digitale del se stesso reale. Probabilmente il fatto di avere entrambi questa ossessione e di essersi uniti non ha aiutato. Anzi. Nessuno dei due ha frenato l’altro determinando così una sorta di autodistruzione. Speriamo che adesso, da separati, riescano a capire gli errori e a ridimensionare questa inutile ossessione.