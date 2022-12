Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno scoperto a Verissimo il sesso del figlio. Hanno scelto il pomeriggio di Canale 5 per farlo, sono entrati con una scatola bianca dalla quale poi sarebbe venuto fuori il colore azzurro o il colore rosa. Non sapevano nulla, è stata una sorpresa anche per loro. Silvia Toffanin ha condotto l’intervista in attesa di quel momento, ripercorrendo prima le tappe del loro amore. Sophie ha esordito dicendo di essere in attesa di quattro mesi, anzi è alla 16esima settimana avanzata.

Alessandro come ha reagito alla notizia? Sophie le ha fatto uno scherzo prima di scoprire la gravidanza. Un po’ di tempo fa gli ha fatto uno scherzo mostrandogli un test di gravidanza, infatti, ma non era vero. Quando si è presentata di nuovo con un test, Basciano non ci credeva: “Io ero sul divano, ho detto dai non è vero. Riproviamo. Lo ha fatto la seconda volta ed era veramente incinta”. Questa volta però era tutto verissimo, come il nome della trasmissione in cui sono stati ospiti oggi.

Silvia ha spiegato al pubblico che Sophie e Alessandro stanno insieme da poco tempo, tra qualche giorno infatti festeggeranno il primo anno di fidanzamento. “Tutto molto veloce ma allo stesso tempo tutto molto intenso”, ha commentato l’ex tronista di Uomini e Donne. A proposito della proposta di matrimonio sul red carpet, Basciano ha detto: “Volevo renderla la ragazza più felice sulla faccia della terra. Lei pensava io fossi inciampato”. Sophie ha aggiunto di aver capito fosse una proposta, o un gesto d’amore come continuano a chiamarlo loro, solo quando ha visto l’anello.

“So che magari non era il contesto, ma era un gesto d’amore”, ha detto lui. Sophie era già incinta sul red carpet, ma non lo sapeva ancora. Hanno scoperto di essere in dolce attesa a fine settembre, infatti. Sono entrambi molto felici ma per la Codegoni è una gioia ancor più grande. Il motivo? A causa di problemi ormonali, i medici avevano detto a Sophie che avrebbe fatto fatica a rimanere incinta:

“Mi dissero che avrei fatto tanta fatica a rimanere incinta. Che ci avrei messo anni. Invece è arrivato nel momento più inaspettato ma più giusto, a livello lavorativo e non solo. Abbiamo la nostra casa. Quindi ho detto ‘Alla faccia del ci metterai tanto'”.

La Toffanin è stata molto ironica: “Salutiamo il dottore che te lo aveva detto”. Sophie e Alessandro hanno scoperto in diretta se sarà un maschietto o una femminuccia. Non hanno voluto saperlo prima, così come Silvia. Tutti hanno preferito l’effetto sorpresa. Quindi si sono riuniti al centro dello studio, sia la coppia sia la conduttrice.

Basciano teneva la scatola, Silvia e la futura mamma hanno scoperchiato: Sophie e Alessandro aspettano una femminuccia! L’orsetto contenuto nella scatola infatti aveva un fiocco rosa. Desideravano una femminuccia ed erano davvero molto felici. Pare che abbiano le idee chiare sui nomi anche, perché lei finora ha sempre parlato solo di nomi femminili. E visto che Basciano è già papà di un bimbo, oggi sono tutti felici di sapere che arriverà in famiglia una bimba.