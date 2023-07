Sophie Codegoni, Corona svela: “Basciano mi ha minacciato”

Scontro di fuoco tra Fabrizio Corona e Alessandro Basciano. L’ex vippone non avrebbe affatto gradito il gossip lanciato dall’ex re dei paparazzi riguardo la sua fidanzata, Sophie Codegoni, e la sua possibile uscita da “Avanti un altro”. Pochi giorni fa, infatti, Corona ha svelato sul suo canale Telegram uno scoop inaspettato: a quanto pare, l’influencer non tornerà a vestire i panni di ‘Bonas‘ ad Avanti un altro a causa di una presunta lite con Sonia Bruganelli. Quest’ultima e l’ex tronista non hanno replicato alle accuse, ma pare che ad agire in maniera privata sia stato il compagno di lei, Alessandro Basciano, che si è scagliato ferocemente contro Fabrizio.

Sempre sul suo canale Telegram, Corona ha raccontato di aver ricevuto delle pesanti minacce tramite il manager di Alessandro Basciano, Benjy Costantino. A corredo di ciò, l’esperto di gossip ha pubblicato un audio, in cui si sentono queste parole, che sarebbero da prendere con le pinze, dato la mancanza di conferme:

Bro, buonasera, mi è arrivata una nota. E mi hanno detto che per le cose false che sono state pubblicate, mi dicono che questa volta hai sgravato e stavolta ti spezzano le gambe. Mi dicono di dirti questo e ti riferisco questo.

Dunque, le voci diffuse da Corona hanno alterato parecchio Basciano, per non parlare delle parole rivolte a Sophie nel comunicato Telegram, dove la definiva una donna “già vecchia, snob e senza nessuna qualità artistica o estetica”. Chissà se il deejay deciderà di rispondere a queste nuove insinuazioni e accuse da parte di Fabrizio o deciderà di risolvere la questione privatamente.

La storia tra Fabrizio Corona e Sophie Codegoni

In tutto ciò, poi, bisogna ricordare che la Codegoni e Corona hanno anche un passato insieme: i due hanno avuto una breve storia prima che l’ex vippona entrasse nella Casa del Grande Fratello Vip e pare che l’influencer fosse completamente innamorata di lui. Una volta varcata la porta rossa, Sophie iniziò una frequentazione con Gianmaria Antinolfi. L’ex tronista, però, non riuscì mai a provare un forte interesse per l’imprenditore mentre, dopo l’entrata nella Casa di Basciano, tra i due scoccò subito la scintilla.

A quel punto, Corona decise di parlare di Sophie in un’intervista, sostenendo che fosse ancora innamorata di lui e che il deejay non fosse l’uomo adatto per lei. Ad ogni modo, a distanza di quasi due anni, i cosiddetti ‘Basciagoni‘ sono ancora insieme e dal loro amore è nata anche una bambina, Celine Blue.