Sophie Codegoni, compleanno figlia: sorella di Basciano al veleno

Céline Blu compie un anno. Il 12 maggio 2024, la figlia di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni ha spento una candelina. In questi 12 mesi è accaduto di tutto: il deejay e l’ex tronista, dopo aver accolto in modo tripudiante la nascita della piccina, si sono lasciati in modo feroce, scambiandosi parole pesantissime. Lei lo ha accusato di tradimenti e di atteggiamenti psicologici violenti, lui ha sostenuto che la compagna fosse plagiata dalla madre. Un botta e risposta dimenticabile avvenuto in tv a Verissimo e sui social. Poi, il colpo di scena: i due hanno ricucito ed ora stanno di nuovo assieme. Non lo hanno annunciato ufficialmente, ma diverse paparazzate e segnalazioni hanno confermato in maniera inequivocabile il ritorno di fiamma. Tutto bello e sereno? Quasi…

Ad attizzare una fiamma polemica nel giorno del compleanno della piccola Céline Blu è stata la sorella di Basciano, Giorgia Nicole, che già ai tempi del crac sentimentale tra Sophie e suo fratello si era fatta sentire, difendendo a spada tratta il congiunto e attaccando l’ex tronista. Nelle scorse ore, tramite una Story Instagram, ha pungolato la Codegoni con un messaggio tutt’altro che soft. Cosa è successo? Giorgia Nicole ha voluto fare gli auguri pubblicamente alla nipotina. E fin qui naturalmente nulla di male. Il punto è che nel festeggiare la piccina ha rimarcato un paio di situazioni scomode.

“Tanti auguri piccolina di Zia. Anche se ti ho visto solo quando eri piccina e né io né la mia famiglia siamo stati invitati al tuo primo compleanno. Sarai sempre nel mio cuore”. Così la sorella di Basciano, che ha voluto far sapere a tutti di non aver ricevuto alcun invito per prendere parte alla festicciola della nipote. Un messaggio che poteva essere evitato visto il contesto.

Come poc’anzi spiegato, Alessandro e Sophie stanno riprovando a recuperare l’equilibrio familiare perduto e pare che ci stiano pure riuscendo. Una simile Story piazzata sulla piazza pubblica social non è proprio un’ideona geniale per placare gli attriti. Tra l’altro, visti i precedenti tra la Codegoni e Giorgia Nicole, non c’è da sorprendersi che non ci sia stato l’invito. Il consiglio alla sorella di Basciano è di pazientare perché ci vuole tempo affinché si chiudano le voragini createsi in alcuni rapporti umani. Certamente gettare benzina su tizzoni ancora ardenti non aiuta a rasserenare il clima.