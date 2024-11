Sophie Codegoni, Basciano è una furia: “Dirò tutto senza filtri”

Nella giornata di ieri, sabato 23 novembre, Alessandro Basciano è stato scarcerato. Un clamoroso colpo di scena che ha riportato il DJ a casa dopo meno di 48 ore dalla sua carcerazione a San Vittore dopo le accuse di stalking ricevute della sua ex compagna, Sophie Codegoni. Una volta tornato a casa e in possesso del suo cellulare, Basciano ha voluto pubblicare una serie di stories sul suo profilo Instagram, per mettere al corrente i followers di come stessero le cose e far sapere loro che la questione non si chiuderà affatto così. Il DJ ha infatti promesso nuove rivelazioni nelle prossime ore sul conto della Codegoni. Le stories fiume contro Sophie

Come anticipato, dopo essere uscito dal carcere di San Vittore, Alessandro Basciano è tornato sui suoi profili social e si è mostrato a dir poco incontenibile nei confronti di Sophie e delle accuse da lei rivolte nei suoi confronti: “Giustizia è stata fatta, nel senso che ora è chiara la mia estraneità ai fatti. Dall’ordinanza che dispone la revoca della misura cautelare emerge come le menzogne vengano a galla. Ora chi ha mentito pagherà le conseguenze nelle opportune sedi”, ha scritto il celebre DJ in una serie di story fiume contro l’ex compagna e madre di sua figlia, Céline Blue.

“Quello che ho subito, quello che ho sopportato, quello che ho tenuto nascosto per rispetto di mia figlia verrà tutto fuori. Tutto quello che è successo prima, dopo e durante perché le persone oneste e leali devono sapere chi hanno davanti e la “furbizia”, la menzogna per l’immagine e per il Dio denaro deve cadere come le maschere”, sono state poi le parole di Basciano rivolte direttamente a chi, in questi giorni, lo ha accusato di essere stato violento nei confronti della sua ex compagna e di aver aggredito sia lei che le persone vicine.

Ma non è finita qui, perché il DJ, in preda a quello che si potrebbe definire un vero e proprio flusso di coscienza, ha continuato il discorso tirando anche in ballo la figlia avuta dalla Codegoni: “La strumentalizzazione di una bambina per deviare nottate brave in club privati e tutto quello che ho passato verrà tutto alla luce del sole. […] Avete provato a uccidermi, non ci siete riusciti, adesso dirò tutto senza filtri”.

L’appuntamento da Fabrizio Corona

I colpi di scena non sono ancora finiti. Infatti, in una delle stories pubblicate nel corso della notte appena passata, Basciano ha poi rivelato in anteprima che la sua versione dei fatti sarà raccontata dal DJ in persona tra poche ore direttamente sul canale YouTube di Fabrizio Corona, ovvero colui che la sera del 21 novembre scorso ha dato per primo la notizia della sua carcerazione.

“L’unica piattaforma libera dove poter dire tutto”, ha affermato il noto DJ riferendosi al nuovo progetto lavorativo di Corona. Insomma, la faccenda si fa più spinosa di quello che si pensava all’inizio e questo pomeriggio nuovi retroscena e dettagli agghiaccianti sulla vicenda potrebbero venire fuori. L’unica speranza è che in questa vera e propria guerra a farne le spese non sia la piccola Céline Blue che, in questo momento, nonostante abbia solamente 1 anno e mezzo, si trova tra due fuochi.