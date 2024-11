Basciano è stato rilasciato, l’avvocato: “Usato come capro espiatorio”

Di ora in ora si moltiplicano le notizie sul caso di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Pochi minuti fa è arrivata la notizia che darà la svolta: Alessandro Basciano è stato rilasciato e ora è fuori dal carcere. A confermarlo è l’avvocato di Basciano, che ha lasciato dichiarazioni importanti a favore del suo cliente.

Oggi abbiamo condiviso le parole di Sophie Codegoni, le prime dopo l’arresto del suo ex. L’influencer ci aveva tenuto a far sapere al mondo come è arrivata a prendere la decisione di denunciare il padre di sua figlia per stalking. Una decisione difficile, che lei non credeva di dover mai prendere, ma necessaria per proteggere se stessa e soprattutto Celine Blue. Dopo che sono state trasmesse le parole che Basciano ha riservato a Sophie, è difficile pensare a una seconda possibilità, eppure per ora, le autorità hanno deciso di rilasciarlo. Secondo l’avvocato, Basciano è estraneo ai fatti che gli vengono imputati e in realtà è stato usato come capro espiatorio.

”Basciano usato e massacrato dai media” Parola all’avvocato

Gli avvocati giustamente fanno il loro lavoro quando difendono i loro clienti, ma il pubblico a casa ha comunque il diritto a dire la sua. Di questi tempi soprattutto, quando ogni giorno sentiamo almeno una notizia di femminicidio o di relazioni tossiche che finiscono male. Ora, l’avvocato di Basciano appena fuori da San Vittore, fa sapere che Alessandro è distrutto per la gogna mediatica che ha subito, secondo i social lui è già colpevole. Nell’interrogatorio durato tre ore, il deejay avrebbe dato prove della propria innocenza e estraneità ai fatti che gli vengono imputati. Cosa accadrà ora? L’avvocato Leonardo d’Erasmo ha fatto sapere di aver chiesto altro rispetto agli arresti domiciliari, sarà ovviamente il giudice a decidere le misure cautelari.

Intanto, oltre a tutto il sostegno ricevuto dalla maggior parte del mondo dello spettacolo, Sophie Codegoni sta ricevendo molte critiche. E come in ogni caso, si parla di strumentalizzazione. Dopo le dichiarazioni dell’avvocato di Alessandro Basciano, molti opinionisti ed esperti di gossip hanno iniziato a dare il loro sostegno a Basciano. Secondo alcune voci, Sophie non avrebbe detto la verità e avrebbe approfittato di un tema così delicato. La versione della Codegoni non corrisponderebbe a verità, e Basciano avrebbe dato al GIP tutte le prove della sua innocenza. Lui per ora ha deciso di non rilasciare alcuna dichiarazione uscito dal carcere. Vi aspettiamo con i prossimi aggiornamenti che arriveranno sicuramente presto! Speriamo che questa bruttissima storia trovi un finale al più presto, soprattutto per il bene di Sophie Codegoni e della sua bambina.