Sophie Codegoni, anche lei presa dal nuovo trend social: che tipo è

E’ da giorni che sui social, precisamente su Instagram, sta spopolando un nuovo trend. Si tratta nello specifico del test “Esistono due tipi di persone”, che consiste nello scegliere tra due opzioni relative a varie abitudini quotidiane. Sono tantissimi gli utenti che stanno partecipando ed invitando i propri contatti a farlo a propria volta. Tra questi anche una nota ex tronista di Uomini E Donne ha deciso di prendere parte al giochino. Stiamo parlando nello specifico della modella ed influencer Sophie Codegoni. Scopriamo insieme quali sono state le sue risposte e di conseguenza che tipo di persona è.

Quando viene lanciato un nuovo trend tutti tendono a volerlo seguire. Negli ultimi giorni su Instagram sta spopolando un nuovo test, ovvero “Esistono due tipi di persone”. Questo consiste nello scegliere tra due immagini quella che maggiormente si avvicina alla nostra abitudine quotidiana. Anche Sophie Codegoni, ex volto di Uomini E Donne e del Grande Fratello, ha preso parte al gioco e qualche ora fa ha pubblicato nelle stories di Instagram le sue risposte. In fin dei conti un’influencer non poteva di certo non seguire il trend del momento!

Qui di seguito potete vedere quali sono state le risposte date da Sophie al test:

Come si può facilmente notare dalla foto, Codegoni fa parte della categoria di persone che iniziano a mangiare il gelato Maxibon dalla parte ricoperta di cioccolato e con dentro le noccioline e che mangiano la cioccolata staccandone un pezzetto alla volta piuttosto che mordendola al centro. Sempre per quanto riguarda le abitudini relative al cibo, Sophie tende a mettere il ketchup nel piatto e bagnarci successivamente la patatina fritta e a mordere la rotella di liquirizia piuttosto che srotolarla. L’ex tronista tende poi a non leggere le notifiche su Whatsapp e a programmare la sveglia più volte per essere certa di svegliarsi. Inoltre, per quanto riguarda le abitudini in bagno, Sophie tende a posizionare la carta igienica con lo strappo verso l’esterno e a premere il tubetto di dentifricio dal centro piuttosto che dal basso.