Sophie Codegoni, video shock: cosce magrissime. Fan preoccupati

Tempo fa abbiamo scritto un articolo su Sophie Codegoni. L’articolo faceva riferimento alle critiche ricevute sul suo aspetto fisico. Per la precisione si trattava della sua magrezza ritenuta da molti eccessiva. I commenti sull’aspetto fisico poi si legavano anche ad analisi psicologiche. In molti infatti associavano questo eccessivo dimagrimento al periodo poco felice che Sophie stava vivendo. Ieri sera siamo rimasti colpiti da alcune storie pubblicate dalla Codegoni. Sono dei video in cui la bella Sophie pubblicizza delle creme per il corpo.

Le creme nello specifico servono a snellire le cosce e a ridurre la ritenzione idrica. E fin qui il discorso fila senza problemi. Poi però Sophie decide di fare una dimostrazione pratica. Allora, a quel punto, parte un video in cui lei si spalma la crema sulle cosce. Difficile fare finta di niente. Il video mostra delle gambe davvero molto magre, troppo. Talmente magre che l’utilizzo della crema perde immediatamente di credibilità. Perché una si chiede a cosa possa servire una crema di quel tipo a delle cosce che non hanno un centimetro di grasso in eccesso.

Sophie, Belen e le altre: l’ansia di raggiungere la perfezione

E’ evidente che le critiche non stiano sortendo alcun effetto. Anzi l’ex gieffina si è dimagrita davvero molto e i vari utenti non perdono mai occasione di farglielo notare. Lei per il momento ignora qualsiasi opinione in merito e, grazie al supporto di alcuni fan, prosegue tranquilla la sua estate. Noi non vogliamo fare altro che far notare che i video di ieri sera ci raccontano qualcosa di distorto. Infatti è giusto che lei pubblicizzi prodotti estetici, è il suo lavoro. Ma risulta decisamente strano che una ragazza così giovane e magra pubblicizzi prodotti che aiutino a snellire.

Poi inoltre ci chiediamo: sarà vero che lei utilizzi tali prodotti o lo fa esclusivamente a scopo commerciale? Perché il rischio che lei, così come tante altre ragazze, abbia una visione distorta di se stessa esiste. Anche Belen Rodriguez, tempo fa, in un’intervista a Le Iene aveva raccontato le problematiche dei ragazzi e delle ragazze di oggi. I giovani di oggi si percepiscono quasi esclusivamente tramite i social. Conosco la loro immagine grazie alla rappresentazione di se stessi sui post e sulle storie.

Le problematiche legate al raggiungimento della “perfezione estetica” sono tante. Questi ragazzi aspirano a dei canoni estetici totalmente falsi. Raccontano la loro immagine tramite scatti perfetti sui vari social. Una piccola imperfezione come della ciccia in più rischia di generare un crollo psicologico. Sophie Codegoni con quei video ci racconta di una ragazza che non conosce i proprio limiti estetici. Speriamo davvero sia tutto fatto a scopo lavorativo e che si renda conto di non aver assolutamente bisogno di quelle creme!