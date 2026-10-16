Sophie Codegoni, Alessandro Basciano andrà a processo per stalking: parla il suo legale

Alessandro Basciano è stato rinviato a giudizio. Ciò significa che andrà a processo per stalking ai danni dell’ex compagna Sophie Codegoni, con la quale ha una figlia, Celine Blue. La giudice per le indagini preliminari di Milano Lorenza Pasquinelli ha calendarizzato la prima udienza al 20 gennaio 2027 davanti all’undicesima sezione del Tribunale. Il deejay ed ex volto di Uomini e Donne, nonché ex concorrente del Grande fratello Vip (proprio nel reality show di Canale 5 conobbe Codegoni), era presente in aula insieme all’influencer. Entrambi non hanno commentato con alcuna dichiarazione quanto stabilito dal gip.

Sophie Codegoni: Alessandro Basciano andrà a processo per stalking

Alessandro Basciano si è sempre professato innocente, affermando che con Codegoni ha vissuto una relazione tossica. Secondo il deejay, ci sarebbero stati errori da ambo le parti nel rapporto, ma nulla che potesse essere paragonato allo stalking. L’ex compagna e gli inquirenti sostengono invece una versione differente. Per la procura di Milano il racconto dell’influencer è attendibile.

In particolare, gli investigatori credono che la modella sia stata vittima di “atteggiamenti di prevaricazione e aggressività verbale” da parte del deejay che avrebbe provato a esercitare un “crescente controllo e invasività” nella vita di Sophie. Il pubblico ministero Antonio Pansa ha scritto che ci sarebbero stati “messaggi vocali ingiuriosi e minatori” indirizzati anche agli amici della donna, oltre a pedinamenti e insulti sempre più violenti.

Nel provvedimento di chiusura delle indagini è stato messo nero su bianco che Basciano “la controllava con continue telefonate e video chiamate nell’ordine di 50-60 chiamate al giorno a cui a volte non rispondeva”. Uno degli episodi chiave del caso è ciò che sarebbe accaduto il 27 settembre 2024, quando l’allora coppia si recò a Parigi per provare a salvare la relazione in crisi. Negli atti si legge che Basciano, “nel corso di una discussione dai toni violenti, le cingeva il collo”.

A fondamento delle accuse ci sono oltre tremila pagine di verbali, screenshot e chat consegnate dalla stessa Codegoni alla Procura. Una raccolta di materiale imponente in cui ci sarebbero anche le prove di frasi agghiaccianti che avrebbe pronunciato Basciano, come ad esempio “arrivo e ti ammazzo”.

L’avvocato di Basciano: “Emergerà la verità”

Il deejay, come sottolineato, ha sempre rigettato le accuse. Dopo la decisione del rinvio a giudizio, l’avvocato di Basciano, Leonardo D’Erasmo, ha così commentato: “La gup Pasquinelli si è mostrata molto professionale e umana. Siamo convinti che nel processo, dove sentiremo tutti i testimoni, emergerà la verità. Speriamo che non si trasformi in un processo mediatico e che entrambe le parti possano continuare nella ricerca del proprio equilibrio familiare e lavorativo”.

Al momento gli avvocati di Codegoni non hanno rilasciato dichiarazioni.