Sophie-Aron, pazzesco retroscena: spunta terza incomoda! (rumor)

Uno dei gossip di questa settimana riguarda l’ex gieffina Sophie Codegoni e l’attore di Elite Aron Piper. Tra i due, difatti, ci sarebbe un presunto flirt. Tuttavia nelle ultime ore si è diffusa la voce che tra loro potrebbe esserci una terza persona. Capiamo meglio di chi si tratta e chi è stato a raccontare il possibile retroscena.

Continuano le indiscrezioni in merito alla possibile storia tra Sophie Codegoni ed Aron Piper. Nei giorni scorsi, difatti, sono spuntate sui social alcune foto che ritraevano l’ex gieffina seduta ad un tavolo in compagnia del noto attore. A diffondere gli scatti inviati da una fan è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano. In seguito si è diffusa la voce che tra i due sia scoppiata la passione, tanto da essersi scambiati un bacio all’interno di una nota discoteca ed aver successivamente trascorso la serata a bere con degli amici in un hotel per poi salire insieme in camera.

Il retroscena: arriva la terza incomoda?

Non si sa ancora quanto ci sia di vero in questa storia, tuttavia nelle ultime ore è stato lanciato l’ennesimo scoop in merito che rivoluzionerebbe un po’ il tutto. Sempre Deianira Marzano, ospite a Radio Marte con Gabriele Parpiglia, ha rivelato un inaspettato retroscena. Stando a quanto dichiarato, difatti, tra i due si sarebbe inserita una terza persona. Il terzo incomodo sarebbe una donna di cui tuttavia non è stata svelata l’identità. Aron Piper, secondo l’indiscrezione, ci avrebbe provato anche con quest’altra.

Deianira Marzano ha anche aggiunto che la presunta terza incomoda è una sua follower e sia lei che Gabriele Parpiglia hanno affermato che esistono alcune chat che testimoniano le loro parole. Aron Piper avrebbe difatti inviato dei messaggi a questa misteriosa donna dove la corteggiava e la invitava a Palazzo Parigi proprio nei giorni in cui si stava frequentato con Sophie. Sembrerebbe tuttavia che quest’altra ragazza gli abbia dato un due di picche! Stando a quanto detto da Marzano, invece, Codegoni sarebbe molto presa dall’attore. Non resta che attendere conferme o smentite dai diretti interessati per scoprire cosa ci sia di vero in tutta questa storia.