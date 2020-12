Per il suo ingresso al Grande Fratello Vip l’ex tronista di Uomini e Donne ha scelto un look eccentrico e stravagante

L’arrivo di Sonia Lorenzini al Grande Fratello Vip ha lasciato il segno. L’ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne ha subito attirato l’attenzione con i suoi modi determinati e sicuri. La 31enne ha conquistato l’interesse di molti anche grazie al look sfoggiato: un outfit assai particolare, che ha diviso il mondo del web. Per entrare nel bunker di Cinecittà Sonia ha indossato un vestito viola di piume e strass. Una mise non del tutto nuova agli appassionati di moda. Chiara Ferragni ha scelto infatti lo stesso abito nel 2018, per un evento in California.

Successivamente strass e piume, ma nelle tonalità del bianco, sono state viste addosso a Beatrice Valli, altra popolare web influencer nonché ex volto di Uomini e Donne, e alla cantante inglese Dua Lipa. L’abito con le piume di Sonia Lorenzini fa parte della collezione primavera-estate 2019 di The Attico, brand di Gilda Ambrosio. Il nome non vi è nuovo? Non avete torto: Gilda è l’ex fiamma di Stefano De Martino. Per anni i due sono stati fotografati insieme dai paparazzi senza ufficializzare mai il loro legame speciale.

Scollo ampio, spalline fini e modello aderente. Il prezzo dell’abito di The Attico è da capogiro: ben 2.700 euro. Al momento in cui scriviamo però risulta esaurito online. Grazie a Sonia Lorenzini e alla sua incursione al Grande Fratello Vip ci sarà presto un riassortimento?

Per il suo ritorno in televisione Sonia ha abbinato al vestito con le piume dei semplici sandali neri e degli orecchini pendenti. Due anni fa Chiara Ferragni aveva invece optato per delle scarpe chiare e una vistosa collana che impreziosiva la profonda scollatura.

Per quanto riguarda i capelli, invece, sia la Lorenzini sia la moglie di Fedez hanno preferito delle onde morbide, per incorniciare delicatamente il viso.

Il brand The Attico di Gilda Ambrosio

The Attico è il brand che Gilda Ambrosio ha fondato qualche anno fa, più precisamente nel 2016, con Giorgia Tordini. Le due hanno spiegato tempo fa la scelta di chiamare il marchio con il nome Attico che, inevitabilmente, richiama alla mente qualcosa di lussuoso. “Il concetto di Attico parte da una storia di interior, dall’idea di una donna che sta in un appartamento, vestita con la sua vestaglia da camera super chic. Non sono abiti da portare solo di sera: ognuno può indossarli un po’ come vuole, anche sdrammatizzandoli. È un prodotto trasversale”, hanno fatto sapere le due designer.