Sonia Lorenzini risponde a tutto: gravidanza, GF Vip, amici UeD, ex

Sonia Lorenzini risponde a tutto: gravidanza, ex, vincitore GF Vip, rottura con amici di UeD? L’ex tronista a ruota libera

Come sta Sonia Lorenzini? Pare molto bene. In amore tutto procede a gonfie vele (Federico Piccinato gongola) e anche i progetti lavorativi pare che non manchino per l’ex tronista di Uomini e Donne. A proposito di sentimenti e professione, Sonia si è da poco confessata ai suoi follower aprendo su Instagram Stories alle ormai note domande dei fan. Risultato? Sono emerse diverse chicche. La Lorenzini è andata a ruota libera…

Figlio? Sonia: “Arriverà, spero non troppo in là perché il desiderio c’è”

Con Federico la storia macina amore, quindi a breve potrebbe scapparci la gravidanza? “Cooooon calma – scrive Sonia – Sono molto impegnata in questo momento della mia vita, specialmente a livello lavorativo. Ho la Mina ed è praticamente come avere un figlio… Però arriverà spero non troppo in là perché il desiderio c’è“. Piccinato? Chi ha orecchie per intendere intenda. Sempre restando in tema sentimentale, le è stato chiesto come si sia sentita dopo aver lasciato qualcuno. “In passato è capitato e ne ho sofferto parecchio. Quando si ha la consapevolezza di ferire qualcuno a cui si è voluto bene purtroppo è così”. Sonia, riguardo agli ex lasciati, confida che lei ha trovato il coraggio di fare le scelte giuste anche se non è stato semplice.

Grande Fratello Vip e frizioni con gli amici di Uomini e Donne? Le risposte della Lorenzini

Si passa all’argomento tv. Ha qualche pronostico sul vincitore del Grande Fratello Vip? “Non ho seguito molto, ma mi auguro di cuore che vinca Silvia Provvedi. E sono convinta che siano in tanti a pensarlo”. Infine l’argomento UeD: è vero che di recente ha tagliato i ponti con alcuni amici conosciuti nel programma? “In realtà non ho eliminato nessuno… Ho aggiunto! Dopo Uomini e Donne ho avuto modo di conoscere persone. Alcune sono con me e sono bellissime conoscenze. Però diciamo che ho dato ancor più valore ai miei amici di sempre.”