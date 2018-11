Uomini e Donne gossip, Sonia Lorenzini incinta? L’ex tronista fa chiarezza

Uomini e Donne, Sonia Lorenzini incinta? La risposta dell’ex tronista e la dedica al fidanzato Federico

Sonia Lorenzini è incinta? È questo che molte fan dell’ex tronista si stanno chiedendo nelle ultime ore. Il motivo? Pare che il volto noto di Uomini e Donne abbia recentemente pubblicato una stories su Instagram che ha destato qualche sospetto sulla dolce attesa. Una foto dove si tocca la pancia e un’accenno al fatto di dover partire ma di non essere sola e, in un attimo, tutte hanno pensato che Sonia si riferisse ad un’ipotetica gravidanza. Ha fare chiarezza sulla questione, però, c’ha pensato la Lorenzini in persona che, sui suoi social, ha pubblicato un video dove ha tolto ogni dubbio al riguardo. “Non ho capito perché mi state chiedendo tutti se sono incinta” ha esordito dicendo l’ex di Emanuele Mauti “Non so forse ho fatto una stories ambigua, quella dove ho detto che sarei andata via e non sarei stata sola toccandomi la pancia”.

La verità? “Può sembrare” ha affermato l’ex tronista. La stessa però, subito dopo, ha chiarito che in realtà si stava riferendo ad una partenza con l’amica Giorgia. “Tra l’altro lo avete scritto anche a Federico (Piccinato – il suo fidanzato, ndr) e lo avete mandato in panico” ha concluso dicendo Sonia “Ma no, non è in arrivo un mini Picci”. Sia lei che il Federico, pur essendo molto felici, non hanno quindi intenzione di mettere su famiglia. Non per il momento almeno. D’altronde a tenerli già impegnati, ha dichiarato divertita Sonia, c’è già Mina (la cagnolina che da qualche mese l’ex tronista ha preso con sé).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gossipetv (@gossipetv) in data: Nov 24, 2018 at 8:25 PST

Uomini e Donne, Sonia sempre più innamorata: la dedica al fidanzato Federico Piccinato

Sonia Lorenzini, dopo aver chiuso la sua relazione con Emanuele Mauti, è oggi felicemente fidanzata con Federico Piccinato (suo corteggiatore a Uomini e Donne). Cosa l’ha fatta innamorate di lui? A chi oggi glielo ha domandato lei ha risposto: “Tutto. non cambierei di lui nulla”.