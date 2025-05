Sonia Lorenzini perseguitata da una stalker: “È un personaggio pubblico”

Brutta situazione quella che sta vivendo Sonia Lorenzini, ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ed ex tronista di Uomini e Donne. Lei stessa ne parla su Instagram, condividendo alcune Storie su Instagram, che stanno facendo il giro del web, e con le quali parla della sua stalker. Il caso si fa sempre più complesso per Sonia, la quale non sa più come gestire le minacce, gli insulti e le insinuazioni fatte da questa ragazza, che a quanto pare sarebbe ossessionata da lei.

Da circa un anno, ormai, la Lorenzini sta lottando contro la sua stalker, che le sta facendo vivere un vero inferno. Sonia, che a gennaio ha affrontato la perdita di sua nonna, ha annunciato nelle scorse ore che questa donna ossessionata da lei è tornata a rovinarle la vita, con un altro profilo social. La situazione non spaventa più l’ex gieffina, in quanto non ha più ricevuto “note vocali inquietanti”, ma ha comunque paura visto che questa persona sembra essere “andata in totale ossessione, pensandomi fidanzata con una persona conosciuta, quando non è così”.

La Lorenzini ci ha tenuto a spiegare di non aver mai fatto mistero su ciò che accade alla sua vita. Pertanto, se avesse avuto una relazione lo avrebbe detto. Sonia, però, è ancora single. Eppure questa stalker continua a insinuare che l’ex tronista di Uomini e Donne abbia una relazione con un personaggio noto “ai limiti della fantascienza”. Ma non è finita qui. Infatti, questa persona si lascia andare anche a insulti contro la Lorenzini, non disposta più ad accettare questa situazione.

Sonia ha poi raccontato che sua madre, in passato, aveva riconosciuto la voce di questa stalker: “È un personaggio che commenta, anche a livello pubblico, personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo”. La Lorenzini sa, dunque, che dietro questi messaggi c’è proprio questa persona, che però non ha voluto citare. Riflettendo sulla situazione che sta vivendo, l’ex Vippona si è detta convinta che ormai non ci sia più il senso del confine, finendo per confondere il personaggio con la persona.

A questo punto, si arriva a insultare e a invadere la privacy di una persona che sui social network è nota. Pertanto, crede che queste persone sentano di non parlare con una persona umana, bensì “con la proiezione della loro frustrazione”. Non è di certo la prima persona, Sonia Lorenzini, che si impegna a cercare di sensibilizzare su questo genere di questione, visto che ormai sono tanti i personaggi noti che si ritrovano a doversi difendere da insinuazioni assurde e insulti gratuiti. Tutto questo solo perché sono esposti mediaticamente. Infatti, ci sono persone convinte che i personaggi noti dovrebbero sopportare tutto in quanto tali.