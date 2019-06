Sonia Lorenzini su nozze, figli e Temptation Island: “Mai dire mai”

Sonia Lorenzini, nel futuro matrimonio e figli con Federico Piccinato. L’ex tronista però non chiude del tutto la porta a Temptation Island

Come sta Sonia Lorenzini? L’ex tronista di Uomini e Donne, oggi felice al fianco del fidanzato Federico Piccinato, ha concesso una succosa intervista al settimanale Vero (in edicola questa settimana). Una chiacchierata in cui ha fatto il punto sul presente, gettando uno sguardo al futuro. A proposito del ‘domani’: la love story con Federico prosegue spedita e senza particolari intoppi, forse è arrivato il momento di pensare al grande passo e magari, chissà, di allargare la famiglia? A questo e a un’eventuale partecipazione a Temptation Island ha risposto direttamente Sonia.

Sonia Lorenzini e Federico Piccinato a Temptation Island? “Che dire, mai dire mai”

“Chiaramente un giorno vorrei sposarmi, però, per il momento pensiamo a viverci nel presente” fa sapere Sonia a proposito di future nozze. “Noi donne – aggiunge – siamo sempre più propense quando si parla di matrimonio, figli e via dicendo. Siamo noi che muoviamo tutto!”. A proposito di figli, una cicogna potrebbe arrivare tra quanto? “Spero in un futuro non troppo lontano di riuscire a realizzare questo sogno”. L’argomento vira su una possibile partecipazione a Temptation Island. “Non abbiamo mai parlato della possibilità di partecipare a Temptation Island”, spiega l’ex tronista, “Che dire, mai dire mai… Ma sarebbe davvero troppo difficile per me: sono io la più gelosa della coppia. Lui lo è meno… Forse lo nasconde meglio”.

Emanuele Mauti e Sonia: la fine della love story, poi l’arrivo di Federico

Sonia e Federico hanno iniziato la loro love story dopo che l’ex tronista ha chiuso la relazione con Emanuele Mauti, sua scelta durante il Trono di Uomini e Donne. Trono in cui era presente anche lo stesso Piccinato. Con il nuotatore la Lorenzini aveva iniziato la convivenza, ma poi la storia non è riuscita a decollare. Tra i due, dopo la fine dell’amore, non sono nemmeno mancate frecciatine reciproche. Oggi Sonia ha ritrovato la serenità al fianco di Federico con cui il rapporto viaggia a vele spiegate. Temptation Island permettendo…