Sonia e Federico, Emanuele attacca la coppia: “Lui è solo un ripiego”

Emanuele Mauti torna a parlare della sua ex Sonia Lorenzini e di Federico Piccinato

A distanza di molti mesi dalla fine della sua storia d’amore con Sonia Lorenzini, Emanuele Mauti torna ancora una volta a parlare della sua ex. Sul settimanale Vero, l’ex corteggiatore si svela al 100% raccontando come ha vissuto la sua esperienza a Uomini e Donne. “E’ stata un’esperienza positiva: mi sono divertito e mi sono messo in gioco e ci ho anche creduto, per un breve periodo. C’è un po’ di delusione per come è andata a finire: l’ho presa come una sconfitta personale, ma si riparte per uscirne più forti. E c’è anche un pizzico di rammarico e di rabbia per come si è evoluta la relazione. Forse abbiamo sbagliato ad affrettare le cose.”

Sulla relazione tra Sonia e Federico Piccinato, Emanuele si esprime in maniera abbastanza forte e senza alcun pelo sulla lingua: “Trovo triste la scelta di lei, che avrebbe potuto portarselo a casa sin dall’inizio: è chiaro che Federico è una seconda scelta. Io non avrei mai accettato di essere un ripiego.” Dunque, un attacco vero e proprio davanti al quale, sicuramente, Federico Piccinato non esiterà a controbattere. E, Sonia cosa penserà dello sportivo Emanuele dopo averlo sentito esternare parole non proprio carine nei confronti del suo nuovo ragazzo?

Emanuele cerca l’amore lontano dalle telecamere

Il muscoloso pallanuotista Emanuele Mauti, oggi, sceglie di stare lontano dalle telecamere anche se afferma di aver ricevuto e poi rifiutato tante proposte che non riteneva interessanti. “Mi piacerebbe fare L’Isola dei Famosi o Pechino Express, ma al momento non posso perché devo pensare alla mia carriera agonistica, mentre non so se potrei fare il Grande Fratello”. Intanto, su quella che è la sua attuale situazione sentimentale, rivela di essere single e di stare anche molto bene.