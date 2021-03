Sonia Lorenzini dopo il gossip: in che rapporti è oggi con Eros Ramazzotti

In un’intervista a Non succederà più, il programma di Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, Sonia Lorenzini è tornata a parlare dei gossip su Eros Ramazzotti. Qualche mese fa, prima dell’esperienza al Grande Fratello Vip, la web influencer è stata beccata dai paparazzi al maneggio con il cantante romano. Foto che hanno stupito davvero tutti ma che non hanno avuto alcun seguito: Sonia e Ramazzotti non hanno mai avuto una storia d’amore. Ma in che rapporti sono oggi la Lorenzini e Eros?

In radio l’ex tronista di Uomini e Donne ha chiarito tutto e svelato in che rapporti è oggi con l’ex marito di Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli:

“L’incontro con Eros è stata una casualità. Non siamo amici. Non ci siamo mai più sentiti dopo quelle foto. Ci siamo visti solo in quel frangente. Lui era lì con i figli e io con le mie amiche”

Dunque non c’è mai stato alcun flirt tra Eros Ramazzotti e Sonia Lorenzini. Il 57enne, da vero gentleman, ha semplicemente aiutato Sonia a salire su un cavallo. Entrambi restano single. Eros ha archiviato il matrimonio con Marica Pellegrinelli mentre la Lorenzini ha chiuso la relazione con Federico Piccinato, conosciuto a Uomini e Donne.

A proposito del suo ex fidanzato Sonia ha puntualizzato:

“In una storia c’è sempre chi ama un po’ di più. Ma non posso che parlare bene di Federico. Per rispetto bisogna sempre parlare bene di un ex”

E su Mario Ermito, che ha fatto il possibile per conquistarla, la 31enne ha ammesso:

“È indubbiamente un bel ragazzo ma ha aspetti caratteriali che non mi piacciono. È permaloso e presuntuoso”

Dopo l’avventura al Grande Fratello Vip Sonia Lorenzini ha stretto un bel legame con la modella brasiliana Dayane Mello. Le due si sentono praticamente ogni giorno e in futuro lavoreranno insieme ad alcuni progetti che per il momento sono top secret.

Della quinta edizione del reality show Sonia Lorenzini continua a sentire: Giulia Salemi, Andrea Zelletta (e la fidanzata Natalia Paragoni), Carlotta Dell’Isola, Giacomo Urtis, Samantha De Grenet, Tommaso Zorzi.