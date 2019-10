Sonia Lorenzini smentisce i gossip su Andrea Damante e Giulia De Lellis

Era prevedibile: dopo l’uscita del libro di Giulia De Lellis è riesploso il gossip sul presunto incontro clandestino tra Sonia Lorenzini, ex tronista di Uomini e Donne, e Andrea Damante. Già mesi fa la fidanzata di Federico Piccinato ha smentito tutto minacciando querele e oggi è tornata a chiarire la sua posizione. Dopo aver preso atto che il pettegolezzo è riesploso nel nuovo programma di Tommaso Zorzi, la Lorenzini ha deciso di chiudere una volta per tutte la faccenda. E ribadire che non ha mai fatto nulla di male, tanto meno nei confronti della De Lellis, con la quale ha sempre avuto un buon rapporto.

Le ultime parole di Sonia Lorenzini su Giulia De Lellis

“Se non mi sono espressa prima è perché i fatti miei li risolvo in privato, non sui social. Ne avevo già parlato con la diretta interessata, chiarito in un primo momento e chiarito in un secondo momento. Non ritornerò a parlare dell’argomento. Quando le persone vogliono credere a qualcosa o agli asini che volano non c’è niente da fare purtroppo“, ha dichiarato Sonia Lorenzini nelle sue stories di Instagram, lasciando intendere che non ha mai avuto alcun tipo di rapporto con Andrea Damante.

Sonia Lorenzini è felice accanto all’ex corteggiatore Federico

Oggi Sonia Lorenzini è più che mai felice accanto a Federico Piccinato, il suo ex corteggiatore a Uomini e Donne. La passione tra i due è esplosa solo fuori dalla trasmissione di Maria De Filippi, quando Sonia ha chiuso la sua liaison con il pretendente scelto davanti alle telecamere: Emanuele Mauti.