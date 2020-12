Sonia Lorenzini copia ancora la Ferragni e i suoi vestiti: piovono critiche

Sonia Lorenzini continua a far parlare, tra le tante cose, per via dei suoi look al Grande Fratello Vip. Per la seconda volta consecutiva l’ex fidanzata di Emanuele Mauti e Federico Piccinato si è ispirata a Chiara Ferragni, la fashion blogger italiana più famosa al mondo. Dopo aver sfoggiato per l’ingresso nella Casa più spiata d’Italia un abito di The Attico indossato da Chiara nel 2018, per la puntata del 14 dicembre la Lorenzini ha optato per un look che la Ferragni ha scelto in occasione di un red carpet di coppia con Fedez, sempre due anni fa.

Nella ventiseiesima puntata del Gf Vip Sonia Lorenzini si è messa in mostra con un abito di Pierre Balmain color corda. Vestito che ha messo ben in evidenza il fisico scolpito dell’ex tronista di Uomini e Donne. Lo stesso look è stato sfoggiato da Chiara Ferragni nel 2018, durante uno dei primi red carpet con Fedez a Los Angeles.

La differenza, come sempre, sta negli accessori. Chiara Ferragni ha abbinato all’abito Balmain una cinta oro di Chanel e dei sabot color nude. Sonia Lorenzini ha mantenuto nel complesso un look più sobrio: nessun accessorio particolare e semplici pump lucide color carne.

La scelta di Sonia Lorenzini non è però piaciuta ai telespettatori del Grande Fratello Vip. Sui social network si sono sprecate le critiche nei confronti della web influencer. Certo, nessuno vieta di indossare gli abiti già scelti in precedenza da altri personaggi famosi. Ma a detta di molti Sonia starebbe peccando di scarsa originalità.

“Qualcuno dica a Sonia Lorenzini che non è Chiara Ferragni, inutile che copia il suo look: già sono due gli abiti che cerca di copiargli ovviamente con scarsi risultati”, ha fatto notare qualcuno su Twitter. “Due sere due outfit di Chiara Ferragni…personalità zero”, ha aggiunto qualcun altro. “Poraccitudine has no limits”, ha tuonato invece un’utente parafrasando l’ex concorrente Asia Nuccetelli.

Insomma il “già visto” non sembra proprio piacere ai fan del Gf Vip: Sonia Lorenzini saprà fare di meglio nella prossima puntata del reality show?