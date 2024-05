Sonia Bruganelli vuole una fidanzata per Bonolis: “Farò un casting”

Sonia Bruganelli sembra aver voltato definitivamente pagina dopo la fine del matrimonio con Paolo Bonolis. Com’è noto, lo scorso giugno, dopo una relazione di oltre vent’anni e tre figli, i due hanno annunciato la loro separazione. Una decisione presa da Bruganelli, che Bonolis ha subìto e accettato con rassegnazione, ma anche amarezza. Ad ogni modo, l’ex coppia ha mantenuto un rapporto molto stretto, continuando a lavorare in team e a passare molto tempo in famiglia, tra vacanze insieme e molto altro. Sebbene sia stata Sonia a decidere di prendere strade separate, l’opinionista sembrava inizialmente infastidita alla possibilità di nuove donne nella vita di Paolo, frecciando presunte amiche che lo avrebbero contattato.

Ma, le cose sono cambiate da quando un nuovo uomo pare essere entrato nella sua vita. Qualche giorno fa, si è diffusa la notizia secondo la quale la Bruganelli avrebbe iniziato una frequentazione con il ballerino di Ballando con le stelle, Angelo Madonia. I due sono stati beccati più volte insieme e l’esperto del gossip Alessandro Rosica ha assicurato che si starebbero vedendo in segreto da diversi mesi. E, proprio mentre divampa il gossip intorno a questo nuovo flirt, Sonia ha rilasciato un’intervista al settimanale Confidenze, dove è tornata a parlare dell’ex marito Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli: “Il mio rapporto con Paolo Bonolis”

L’opinionista dell’Isola dei Famosi è tornata a ribadire il grande affetto che la lega al noto conduttore, che continua ad essere una parte integrante della sua vita e della sua famiglia: “Serve l’intelligenza per capire che quello che conta sono i rapporti tra le persone. E che gli affetti restano. Non puoi volere il male di qualcuno solo perché ha smesso di amarti. E non bisogna rovinare i ricordi belli”. Inoltre, sembra che Sonia abbia cambiato idea rispetto a qualche mese fa, augurandosi ora che l’ex marito ritrovi l’amore nelle braccia di un’altra donna.

Addirittura, la Bruganelli sarebbe disposta a fare delle audizioni per Bonolis, così da assicurarsi che la sua prossima fidanzata sia adatta per lui e la loro famiglia: “Sarei felice per lui. Anzi, forse organizzerò un casting per trovargli una fidanzata”. Probabilmente, alla luce della sua nuova frequentazione, Sonia ora spera che anche l’ex marito possa trovare la felicità, come ha fatto lei. Tuttavia, l’ex volto del GF Vip non ha rilasciato nessuna dichiarazione su questo nuovo flirt nel corso dell’intervista. Per questo, la vera natura del rapporto con il ballerino rimane ancora incerta.