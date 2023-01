Sonia Bruganelli in versione ‘zuccherosa’. L’opinionista del Grande Fratello Vip 7 è stata ospite assieme alle colleghe Giulia Salemi e Orietta Berti di un’intervista ‘comune’ a Verissimo. La moglie di Paolo Bonolis, solitamente pungente e cinica, ha sfoderato un lato insolito, cioè pacato. Una buona fetta di pubblico ha particolarmente apprezzato un pensiero che ha esternato sull’influencer italo-iraniana. Ma si proceda con ordine. La prima a prendere parola è stata Orietta Berti che ha spiegato di essersi trovata molto bene con Pierpaolo Pretelli, chiamato a sostituire proprio la Bruganelli al GF Vip quando quest’ultima, a Natale, si è recata negli Stati Uniti. “Mi sono trovata molto bene con Pierpaolo quando non c’era Sonia”, ha sottolineato la cantante. Pronta la battuta dell’imprenditrice romana: “Basta con questa mania dei boni Lei si lascia trasportare un po’ più dall’ormone. Io sono più bacchettona, lei più moderna“.

“Quest’anno è ben assortito perché ognuno di noi ha caratteristiche differenti“, ha chiosato la Salemi che è poi stata stuzzicata su una eventuale gravidanza. “Sogno due figli – ha detto Giulia – perché sono stata figlia unica e so quanto è bello sognare un fratello o una sorella“. Si è tornati dalla Bruganelli. La padrona di casa Silvia Toffanin ha rimarcato che ormai la moglie di Paolo Bonolis è diventata un personaggio televisivo a tutti gli effetti. Sonia ha però frenato, evidenziando che il suo lavoro principale è quello realizzato dietro le quinte dei programmi e che non ha intenzione di continuare ad apparire in video: “Il mio lavoro è questo, io faccio fatica a truccarmi e pettinarmi, mangio come un camionista. Sarebbe difficile per me continuare ad apparire”.

Sonia Bruganelli allontana le polemiche sulla frase pronunciate al Grande Fratello Vip su Giulia Salemi

Largo agli albori della carriera della Bruganelli, che fu protagonista in gioventù di alcuni fotoromanzi. A Verissimo è poi stato mandato in onda un provino di Giulia Salemi. Sonia, a questo punto, ha speso un pensiero di forte stima nei confronti della ragazza: “Credo che abbia giocato le carte che in quel momento le stavano chiedendo. La carta che farà la differenza è la testa, che secondo me ha”. Una frase che non è arrivata a caso, bensì dopo che la stessa Sonia, in una puntata del GF Vip, tramite una battuta dimenticabile aveva invitato l’influencer a continuare a “puntare sul fisico”. Ora arriva una dichiarazione ‘riparativa’ e doverosa nei confronti della modella italo-iraniana, che ha accolto di buon grado il dietrofront fatto dall’imprenditrice.

Le tre opinioniste hanno poi parlato di Alfonso Signorini, ‘demiurgo’ del Grande Fratello Vip: “Lo ‘bullizziamo’ un pochino – ha detto ridendo la moglie di Bonolis -, ormai Giulia l’ha fatto diventare un tiktoker, solo che lui è scoordinato”. “Spacca perché è surreale”, è una star dei social“, ha chiosato la Salemi. La Berti ha invece incensato l’eloquio del direttore di Chi Magazine: “Alfonso piace perché parla bene e lentamente. La gente è stanca di persone che parlano in fretta. Ci sono programmi che hanno bisogno di un presentatore elegante. Io sento i consigli di Osvaldo che mi dice “mi piace Alfonso perché parla piano“.