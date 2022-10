Sonia Bruganelli, tutti pazzi per il vestito di velluto: marca e prezzo

Sonia Bruganelli sa sempre come far parlare di sé. Questa volta la sua lingua tagliente c’entra poco: l’autrice e produttrice ha lasciato il segno con un look elegante, raffinato e chic, che ha conquistato davvero tutti. Per l’ottava puntata del Grande Fratello Vip la moglie di Paolo Bonolis ha indossato un tubino di velluto color vinaccia, che metteva ben in mostra le sue forme generose e sensuali.

Un’ampia scollatura per evidenziare décolleté e spalle. Sonia Bruganelli ha completato il look con una collana non troppo vistosa mentre ha lasciato i capelli sciolti. Ai piedi scarpe argento Casadei. L’abito è firmato Chiara Boni La Petite Robe. Un brand non nuovo ai telespettatori del Grande Fratello Vip: in passato ha sfoggiato creazioni simili l’ex opinionista Antonella Elia (ricordate il vestito verde di velluto che è stato poi scelto anche da Carolyn Smith a Ballando con le Stelle?).

Quanto costa il vestito di Sonia Bruganelli

Il prezzo del tubino di Sonia Bruganelli non è particolarmente eccessivo: costa 570 euro. Sul sito del brand è possibile acquistarlo in tre comode rate. L’abito Silveria, così è stato ribattezzato, è uno dei bestseller della collezione autunno-inverno di Chiara Boni La Petite Robe. Seducente, con profondo scollo a V e maxi rouche laterale che delinea in modo sinuoso le curve femminili.

Chiara Boni è una stilista, imprenditrice e scrittrice che da oltre 40 anni si occupa di moda. Il suo nuovo marchio sta spopolando in Italia e all’estero, soprattutto negli Stati Uniti. Non solo Sonia Bruganelli, Antonella Elia, Carolyn Smith, gli abiti de La Petite Robe sono stati scelti pure da Oprah Winfrey, una delle donne più potenti in America.

I capi de La Petite Robe sono realizzati in tessuti stretch innovativi, progettati per incontrare le esigenze di una donna dinamica, continuamente in viaggio. Sono ripiegabili in micro buste di tulle, sono facili da lavare e non necessitano dunque di stiratura.

Generalmente gli abiti di questo marchio partono da un prezzo base di 500 euro – come appunto nel caso del dress di Sonia Brugnaelli – ma dello stesso brand è possibile trovare anche giacche e tailleur.