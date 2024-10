Sonia Bruganelli smontata, Bonolis batte un colpo: parole inattese

Paolo Bonolis, a gran sorpresa, ha pubblicato un post su Instagram (social che non usa quasi mai), immortalandosi con i suoi figli e con la sua ex moglie Sonia Bruganelli. A corredo dello scatto ha piazzato una frase distensiva, rimarcando che nella vita di due coniugi può succedere di tutto, ma che il legame genitoriale, quando si hanno dei frutti d’amore, rimane immutato. Il conduttore ha quindi battuto un colpo a favore della produttrice televisiva. A colpire il tempismo con cui lo ha fatto: proprio in questi giorni la Bruganelli è stata criticata e smontata a più non posso per le sue uscite dimenticabili a Ballando con le Stelle. Centinaia e centinaia di utenti le hanno dato della falsa, dell’arrogante e dell’ipocrita.

“La vita ci offre tante possibilità, a noi il compito di dargli il significato. Le scelte degli adulti sono una “cosa” ma questo legame genitoriale e questo amore per loro, anche oggi, ogni giorno, ci vede uniti … Tutto il resto è noia no, non ho detto gioia (Cit.). Il mio amico Franco”. Così Bonolis su Instagram nel commentare uno scatto in cui lo si vede con l’ex moglie e i tre figli. Come poc’anzi sottolineato, il conduttore di Avanti un altro non mette quasi mai nulla sui social. Basti pensare che nell’ultimo anno ha postato solamente 10 contenuti, quasi tutti professionali.

Bonolis esprime vicinanza all’ex moglie Sonia Bruganelli

Evidentemente, avendo visto in difficoltà l’ex compagna, ha voluto mostrare a lei la sua vicinanza anche pubblicamente. Inoltre il suo gesto funge da risposta a tutti coloro che negli ultimi giorni si sono chiesti come la Bruganelli sia stata sopportata dal presentatore per tanti anni. Tra l’altro, da quel che ha lasciato trapelare Bonolis in precedenti interviste, la decisione di porre fine al matrimonio sarebbe stata presa da lei e non da lui.

Bonolis, con il sopramenzionato post, ha anche fatto intendere a chiare lettere che da parte sua non c’è alcuna forma di risentimento o rancore nei confronti dell’ex. L’immagine familiare e le parole del conduttore sono state immediatamente commentate da una miriade di fan. Quasi tutti si sono complimentati con il conduttore romano, rimarcando che anche in questa occasione si è dimostrato un signore e un uomo sensibile. In effetti, in un mondo pieno di persone che architettano vendette e colpi bassi dopo la fine di una relazione sentimentale, che ben vengano i Paolo Bonolis. Chapeau!