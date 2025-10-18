Sonia Bruganelli sincera: “Ho abortito, Bonolis non era pronto. E poi l’ho tradito”

Sonia Bruganelli, la cui autobiografia “Solo quello che rimane” uscirà il 21 ottobre, ha anticipato alcuni temi trattati nel libro in una lunga intervista concessa al Corriere della Sera. Diverse le confessioni inedite riguardanti il suo privato. Come ad esempio la decisione di abortire a 24 anni, perché capì che “Paolo Bonolis non era pronto”. A proposito del matrimonio con il conduttore, è tornata sul tema tradimenti. In passato se ne è parlato a più non posso. Fu la stessa Bruganelli a rivelare di aver fatto le corna all’allora marito. Lo fece intendere chiaramente quando fu protagonista del faccia a faccia con Francesca Fagnani a Belve. Nelle scorse ore ha confermato di aver tradito Bonolis in una occasione.

Sonia Bruganelli e l’aborto a 24 anni: “Paolo Bonolis non era pronto”

L’imprenditrice e produttrice televisiva ha spiegato di aver affrontato un aborto a 24 anni. “Stavo con Paolo da un anno e ha condizionato tutta la nostra vita insieme. Da allora, per riprendermi quello che non avevo avuto la maturità di scegliere in quel momento, ho accumulato errori su errori”, ha confidato Bruganelli.

In quel periodo Sonia si stava laureando in Scienze della Comunicazione ed era fiera di mantenersi da sola grazie a lavori da modella e telepromozioni. Conobbe Bonolis, “che però aveva una sua ferita emotiva: era già papà, i due figli erano stati portati in America da piccoli e per lui era stato un lutto”, ha ricordato Bruganelli. Quindi la confidenze sull’aborto e sui motivi di quella decisione:

“Mi sono innamorata e mi sono gettata a capofitto in quella storia. La gravidanza non era cercata, ma avrei voluto che Paolo mi dicesse “che bello, questo bimbo è frutto del nostro amore”. Invece, non era pronto. L’ho capito, non l’ho accusato e, fra diventare madre senza di lui o avere lui, ho scelto lui. Ho creduto che, fatto l’intervento, sarebbe finita lì. Mi sbagliavo. Invece, la rabbia per ciò che mi era stato tolto si è fatta sentire. Se Paolo mi parlava dei suoi figli, ero lacerata, pensavo che non mi considerasse abbastanza importante per giustificare un’altra sua paternità. Gli dicevo: zitto, mi ferisci. Era una situazione tossica. Ci siamo sposati perché ci amavamo, ma anche per un intreccio di altre ragioni”.

Alla fine con il conduttore ha avuto tre figli. La primogenita Silvia è nata con una cardiopatia ed è stata operata appena nata, accusando un’ipossia. Non si sapeva quali danni aveva avuto. Bruganelli ricorda che quel momento fu uno “shock”. Ha trascorso i primi mesi a letto, mentre sua madre si occupava della nipote.

“Ero annichilita, distrutta dal senso di colpa”, ha aggiunto la produttrice che pensò di essere stata punita per aver rinunciato al suo primo bambino. Si chiuse in se stessa, con la convinzione di aver fallito: “Non ero stata perfetta e mi vergognavo. Da allora, per anni, ho inseguito un ideale di maternità irrealizzabile. Abbiamo cercato subito un altro figlio. È nato Davide, poi Adele, ma mi sono scontrata col fatto che questo non rendeva la mia famiglia “normale””.

Con il senno di poi, Bruganelli ha spiegato che avrebbe dovuto fermarsi ed elaborare il dolore. Invece continuò a lavorare come una forsennata, andando in cerca del successo professionale per apparire forte. Non solo: “Mi sono data allo shopping compulsivo. Mi sono atteggiata a str…za perché nessuno pensasse che soffrivo. Invece, avrei dovuto accogliere e metabolizzare la situazione di Silvia. Solo quando l’ho fatto la mia vita è cambiata”.

La verità sui tradimenti e l’amore con Angelo Madonia

Capitolo corna. Bruganelli ha sostenuto che dopo l’annuncio della sua separazione con Bonolis, le sono stati attribuiti dei tradimenti. In realtà, come poc’anzi accennato, fu lei a Belve la prima a parlarne. Dunque? Che cosa è davvero accaduto? “C’è stato qualcuno che, non sapendo com’era il mio rapporto con Paolo, ha pensato di potermi attaccare. Ma c’è stata una sola infedeltà e lontana nel tempo: prima della nascita di Adele”.

Oggi la produttrice televisiva fa coppia con il danzatore ed ex volto di Ballando con le Stelle Angelo Madonia. A proposito di tale amore, parla di un rapporto “maturo, vero”. “Lui – ha aggiunto – è più giovane di me, ma per esperienza, è più grande. Ha due figlie da due madri diverse, ha vissuto in Cina, sa che i miei figli vengono prima di tutto”.