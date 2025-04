Madonia indiscreto: Bruganelli lo aiuta come Bonolis fece con lei (!)

Oggi sul settimanale Chi è uscita un’intervista al ballerino Angelo Madonia che ha deciso di raccontarsi apertamente e anche di togliersi qualche ‘sassolino dalla scarpa’. Il ballerino ha iniziato un nuovo progetto lavorativo. Si tratta di un podcast incentrato proprio sulla danza. Sono degli episodi di circa 40 minuti in cui Madonia intervista diversi personaggi di spicco del mondo della danza. Ma la vera notizia è che dietro a questo progetto c’è la mano della sua nuova compagna: Sonia Bruganelli.

“E’ un’idea che avevo in testa da tempo. Poi, parlandone con Sonia e con Clotilde Zomparelli, lo abbiamo realizzato grazie alla produzione Sdl tv…” . Queste le parole di Angelo Madonia che racconta come è nato il progetto del podcast. Senza nascondersi il ballerino rivela che il podcast è stato gestito dall’agenzia della Bruganelli e che il sostegno della compagna è stato fondamentale per la sua realizzazione. Chissà come si sente Sonia Bruganelli ad essere, per la prima volta, il punto di riferimento lavorativo della coppia?

Bruganelli – Madonia: è lei a sostenere lui lavorativamente?

Difficile comprendere le dinamiche che si nascondono dietro ad una coppia. Soprattutto se si tratta di una coppia di personaggi mediatici. Madonia, parlando della Bruganelli, dichiara quanto segue: “Mi ha migliorato sotto tanti aspetti, come ogni uomo quando incontra una persona con cui c’è stima e ispirazione… Il nostro rapporto va molto bene, anche perché alla base c’è il rispetto del nostro percorso, del lavoro e delle persone importanti che fanno parte della nostra vita”. Il ballerino spende, quindi, parole positive nei confronti della sua fidanzata. Poi l’intervista si dirige su un argomento molto caldo per Madonia, ovvero Ballando con le stelle.

A chi gli chiede se tornerebbe mai nel programma condotto da Milly Carlucci, Madonia risponde che ormai il discorso è chiuso. “Nella vita ci diamo delle scadenze” afferma il ballerino. Poi però gli viene chiesto se sarebbe disposto a fare il giudice ad Amici. La risposta, quasi scontata, è che gli farebbe molto piacere. Chissà, a questo punto, se nelle prossime edizioni del programma di Maria De Filippi vedremo la coppia Madonia-Bruganelli nella giuria?! In fin dei conti entrambi hanno espresso questo forte desiderio di fare il giudice in una trasmissione televisiva. Staremo a vedere…