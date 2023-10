Sonia Bruganelli, porta sbarrata a Ballando: parla Milly Carlucci

Non si mosso nulla nella giuria di Ballando con le Stelle, come prevedibile. Nei giorni scorsi l’annuncio ufficiale che tutti i volti della scorsa edizione torneranno al loro posto, compresa la vulcanica Selvaggia Lucarelli. Dunque non ci sarà alcuna new entry, con le quotazioni che volevano Sonia Bruganelli e Barbara d’Urso nel cast azzerate. A proposito di tali indiscrezioni ha fatto chiarezza Milly Carlucci, intervistata da Chi Magazine.

In estate alcuni esperti di retroscena televisivi hanno sussurrato che l’ex moglie di Paolo Bonolis avrebbe provato a esercitare un po’ di pressioni in Rai per avere un posto tra i giurati di Ballando. Sulla vicenda è calato il silenzio e mai si saprà cosa c’è di vero e cosa no. Laddove ciò corrisponda alla realtà, è bene sottolineare che la Carlucci, stando almeno alle sue parole, mai ha preso in considerazione l’arruolamento di Sonia Bruganelli (alcune indiscrezioni recenti hanno sostenuto appunto che la conduttrice, quando le è stato detto che l’imprenditrice sarebbe stata disponibile a entrare nel suo team, non avrebbe fatto i salti di gioia). Anche la d’Urso non è mai stata un’opzione seria, ma per altri motivi

“Sono due donne che stimo moltissimo, ma al momento si tratta solamente di mero gossip da social”, ha dichiarato Milly che ha preferito puntare sull'”usato sicuro” in quanto “trovare e mantenere l’equilibrio dopo quattro ore di diretta e dopo sette anni di seguito non è affatto semplice. Inoltre, cosa non fa poco, molte giurie sono guidate da un “phonak”, mentre la nostra no. Sono tutti a briglie sciolte, nel rispetto del pubblico e dei concorrenti”.

Restando sul tema relativo a Barbara d’Urso, la situazione è ben differente rispetto a quella della Bruganelli. La conduttrice campana è legata a Mediaset da un contratto fino a fine anno. Dunque, anche se ci fosse stata l’idea di portarla a Ballando con le Stelle, chi lavora al programma si sarebbe trovato innanzi a una strada non percorribile.

Milly Carlucci: “Mai pensato di lasciare la Rai”

In Rai è stato un periodo di grandi cambiamenti, come capita sempre quando muta la governance politica. Alcuni volti storici se ne sono andati (ad esempio Fabio Fazio e Lucia Annunziata). E Milly? Non ha mai preso in considerazione di abbandonare la Tv di Stato? “Non ci ho mai pensato. Anche perché sono così felice di aver incontrato nella mia vita Ballando con le stelle, che non ho motivi di pensare ad altro. È un progetto a dir poco polarizzante”.

Anche quest’anno la conduttrice di Sulmona è riuscita a organizzare un cast di tutto rispetto. Ecco l’elenco completo dei vip e dei professionisti che si daranno battaglia in pista: