Sonia Bruganelli perdona Soleil: un regalo ironico sigla la pace

Sonia Bruganelli ha ufficialmente deciso di perdonare Soleil Sorge. E viceversa. Sembrerebbe essere ufficialmente pace fatta fra le due primedonne, dopo gli screzi di questa estate, riguardo ai quali però si era sempre parlato solo ed esclusivamente in termini puramente gossippari.

Per chi si fosse perso per la strada dei pezzi, vale la pena di fare un breve riassunto di quanto accaduto fra le due (dietro le quinte). Mesi fa si era detto che Sophie Codegoni, ex gieffina molto amica di Soleil nella casa del GF Vip, sarebbe stata presto la nuova Bonas di Avanti un altro. I casting della trasmissione di Bonolis sono in mano proprio a Sonia Bruganelli, che avrebbe quindi scelto proprio Sophie in qualche modo “a discapito” di Soleil. Quest’ultima aveva smentito categoricamente di aver mai fatto casting per la suddetta trasmissione, ma nelle sue parole alcuni avevano effettivamente visto dell’astio nei confronti della Bruganelli.

Quel che è certo è che lo scorso aprile Sonia Bruganelli aveva confermato via Instagram Stories di avere in ballo un vero e proprio progetto con Soleil. Progetto che, neanche a dirlo, alla fine è sparito nel nulla. Tra l’altro, negli stessi giorni in cui Soleil parlava di “fake news” sul suo conto, Sonia Bruganelli evitava di citarla su Instagram quando un utente anomimo le chiedeva se si fosse più vista con lei.

Non è dato sapere cosa sia accaduto fra le due in questi ultimi mesi. Soleil, ha effettivamente portato avanti il suo progetto personale ovvero il suo primo libro, Il manuale della stronz., uscito lo scorso 15 novembre. Ed è proprio grazie al volume se fra le due è finalmente tornata la pace.

Soleil: il regalo a Sonia Bruganelli e il messaggio ironico a lei dedicato

In serata, l’opinionista del GF Vip ha svelato ai suoi follower di aver ricevuto l’opera letteraria firmata Soleil (si fa per dire) come speciale regalo. “Alla fine si è fatta perdonare” ha commentato la Bruganelli, con una faccina sorridente.

Ma non è stato soltanto il libro di per sé a siglare la pace fra le due. Soleil, infatti, ha accompagnato il regalo con una dedica molto speciale e a suo modo ironica: