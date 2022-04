Parla Sonia Bruganelli: i rapporti con gli ex GF Vip e il progetto con Soleil

Sonia Bruganelli, dopo essere stata catapultata nella “centrifuga” del Grande Fratello Vip per sei mesi, è tornata ai suoi ritmi standard concentrandosi sulla produzione televisiva e sui suoi amati libri. Intervistata da Francesco Fredella e Giovanni Antonacci a “Trends&Celebrities”, trasmissione di di Rtl 102.5 News, ha confidato di stare “benissimo” e di essersi “riposata relativamente” in quanto, subito dopo che il reality più spiato d’Italia ha chiuso i battenti ha ripreso con il suo “lavoro vero”. In particolare, questo, per lei, è un periodo molto intenso poiché, in qualità di produttrice, è impegnata su tre programmi in contemporanea oltre a progettare quelli che andranno in onda a settembre. “Quindi… in realtà no, mi riposavo di più a stare seduta”, ha chiosato in riferimento al suo ruolo di opinionista al fianco di Alfonso Signorini.

I tre programmi a cui ha fatto riferimento sono Big Show, guidato da Enrico Papi, La Pupa e il Secchione, timonato da Barbara d’Urso e un terzo che sta per nascere . Su quest’ultimo impegno non ha aggiunto altri dettagli per ora. Rispetto a La Pupa e il Secchione ha precisato: “Ho una parte della produzione”.

Sonia Bruganelli: tabula rasa con gli ex concorrenti del GF Vip, ma qualcuno lo incontrerà a breve

Al GF Vip, per sei lunghi mesi si è rapportata ai “vipponi”. A proposito del cast della Casa più spiata d’Italia, è rimasta in contatto con qualcuno? No. La moglie di Paolo Bonolis ha dichiarato di non aver più avuto contatti con nessuno. Tuttavia a breve riprenderà i colloqui con qualche ex gieffino. Motivo? Diversi inquilini della dimora di Cinecittà saranno tra i protagonisti della quinta edizione de I Libri di Sonia.

Sonia ha infatti spiegato che avrà come ospiti nell’80% dei casi proprio i personaggi del Grande Fratello Vip. “Ci saranno Manila Nazzaro, Tommaso Zorzi, Andrea Casalino (già intervistato ieri, ndr). E quindi sì, ce ne stanno molti che vengono dal Grande Fratello quindi sarà un I Libri di Sonia speciale Grande Fratello”, ha sottolineato.

Di recente, su Instagram, ha pubblicato un post che è sembrato l’anticipo di un annuncio relativo a una futura collaborazione professionale con Soleil Sorge. Dunque? Cosa bolle in pentola? “Se ci sarà nel programma che sta per uscire? Questo non lo posso dire – ha spiegato la produttrice -, posso dire che per ora non l’ho intervistata perché non ha ancora scritto un libro, anche perché se scrivesse Sole un libro potrebbe davvero divertirci. Però ci rivedremo e per tempo vi faremo sapere tutto”.

Sempre in riferimento al nuovo show top secret a cui sta lavorando si è lasciata sfuggire che si tratterà di un programma “molto molto molto di concetto”, aggiungendo che è un “po’ particolare perché è proprio una novità”. “Non posso anticiparvi nulla perché basta che dico una parola e si capisce”, ha concluso. Non resta che attendere!