Da tempo Sonia Bruganelli va ripetendo e sottolineando che con il marito Paolo Bonolis dorme in camere separate. “Questo è un segno di civiltà”, ha evidenziato in tempi non sospetti. Viene da chiedersi: e i coniugi che dormono assieme sono incivili? Chissà… Nelle scorse ore l’opinionista del Grande Fratello Vip è tornata sulla questione, non risparmiando una stoccata polemica indirizzata a coloro che curiosamente vogliono sapere qualcosa in più circa le abitudini sue e del consorte. In particolare ha invitato tali ficcanaso a non chiedere più nulla. Ma come? Lei una volta sì e l’altra pure dice pubblicamente – ora sui social ora nelle interviste – che dorme in camere separate e poi nessuno dovrebbe parlarne? Sicuramente c’è molto altro di cui discutere. Ma si sa che molti italiani sono affezionati al gossip e se a servirlo sono addirittura i diretti interessati andare poi a lagnarsi non è certo un “segno di civiltà”.

Sonia Bruganelli, pioggia di critiche

Insomma, Sonia Bruganelli alimenta lei stessa il chiacchiericcio ma poi, quando il vociferare non le garba più, invita tutti a farsi gli affari propri. Rilevare una dose di incoerenza non è peccato in tal frangente. Ma che cosa è accaduto? Nelle scorse ore, l’imprenditrice ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto della moglie di Stefano Bonolis (figlio avuto da Paolo con la sua prima moglie) e del figlio di quest’ultima. La foto è stata corredata dalla seguente didascalia:

“Per chi ancora si chiedesse cosa abbiamo costruito io e Paolo Bonolis insieme, ecco qui… Candice, moglie di Stefano Bonolis, figlio di Paolo, che mi manda questa meravigliosa foto di NOSTRO nipote Sebby. Poi se vi chiedete ancora se io e Paolo dormiamo in camere separate o se viviamo ancora insieme… STATE PURE FERMI LA'”

Ma come? “State pure fermi là?”. La Bruganelli sappia che tutti dormono sonni tranquilli e nessuno è assillato dal sapere dove dorme. Se invece ha a cuore che non si parli più dell’argomento, basta che in ogni intervista non lo ritiri fuori. Tutto molte semplice. Il post è infatti stato bersagliato di critiche, con tantissimi utenti che hanno proprio evidenziato una certa incoerenza da parte dell’opinionista del GF Vip. Chi invece le ha dato manforte è stata l’ex moglie di Raoul Bova, Chiara Giordano che ha scandito: “Curiosità morbose e inutili”. Anche la giornalista Francesca Barra si è espressa: “Quanta pazienza ci vuole”. Entrambe hanno prese un granchio stavolta.

Sarebbe bello ricordare pure a loro che, lo si ripete per l’ennesima volta, la Bruganelli ha fatto tutto da sola: prima ha giocato con il gossip con una serie di dichiarazioni in cui sembrava voler lasciare trapelare una presunta crisi con Bonolis, poi ha raccontato che dormono in camere separate e poi lo ha ribadito. Se non vuole che il gossip parli di lei (e qui casca l’asino: sicuri che non lo voglia?), basta che taccia!