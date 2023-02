Sonia Bruganelli non farà più l’opinionista al Grande Fratello Vip. L’imprenditrice, quindi, si appresta a lasciare la propria poltrona. Lei stessa lo ha dichiarato nel corso di un’intervista concessa al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Se si vuole essere un po’ maligni, è opportuno ricordare che già negli anni passati aveva detto le medesime cose per poi però accettare l’offerta del reality show di Canale Cinque. Chissà se stavolta, invece, le sue parole coincideranno con le sue scelte.

Sempre a Tv Sorrisi e Canzoni, la moglie di Paolo Bonolis ha inoltre smentito ciò che un autore storico di Avanti un altro, Marco Salvati, ha dichiarato pochi giorni fa, ossia che il quiz show vedrà una nuova stagione per poi chiudere i battenti per sempre. La Bruganelli ha spiegato che di tale eventualità non se ne è mai parlato, di fatto sostenendo il contrario di ciò che ha espresso Salvati.

Se Signorini le proponesse di fare l’opinionista del GF Vip per la terza volta cosa risponderebbe? Questa la secca domanda fatta all’imprenditrice che ha detto che il suo intento è quello di levare le tende e lasciare il posto alla gioventù rampante: “Credo sia il turno dei giovani. Spero che alcune ragazze uscite dal GF, come Soleil Sorge e Giulia Salemi, abbiano questa possibilità. Per loro è un mettersi in gioco senza la responsabilità della conduzione”.

Sonia Bruganelli interviene sulla possibile chiusura di Avanti un altro

Capitolo Avanti un altro. Davvero il popolare quiz show chiude? “No, non se ne è mai neppure parlato”, ha tagliato corto la moglie di Bonolis, affermando il contrario di quel che ha detto Marco Salvati. L’autore, pochi giorni fa, è intervenuto a Casa Pipol (format trasmesso su Instagram dal profilo The Pipol) raccontando che il programma vedrà la luce il prossima anno e che poi calerà definitivamente il sipario. Sonia Bruganelli la pensa in modo diverse, evidentemente.

Durante l’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha inoltre sostenuto che il clima in studio con Orietta Berti è più sereno. Probabilmente una velata frecciatina alla predecessora della cantante, vale a dire Adriana Volpe. Come è noto la conduttrice trentina e l’imprenditrice non hanno mai avuto un buon feeling. Anzi sono state a più riprese protagoniste di liti e botta e risposta al vetriolo sia in tv sia sui social.