C’è sempre grande curiosità intorno a Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, un po’ perché dall’anno scorso lei è sull’onda della notorietà data dal Grande Fratello Vip un po’ per delle dichiarazioni che hanno rilasciato. A scatenare il chiacchiericcio nei mesi scorsi infatti è stato il racconto della loro vita insieme ma in case diverse. Hanno acquistato una casa adiacente alla loro e le hanno rese comunicanti, così è diventata più grande e sono liberi di potersi prendere i loro spazi. Cosa che all’interno della coppia non può che fare bene, d’altronde.

Da quel momento però c’è stato persino chi ha urlato alla separazione in casa per Sonia e Paolo, ma non è così. E in ogni intervista che rilasciano non manca mai la domanda sulle due case, così come è successo anche nell’intervista al settimanale F di questi giorni. Sonia Bruganelli ha dichiarato che la sua forza è contare sempre su se stessa: “Anche se sono sempre stata in coppia, non ho mai sentito di esistere in funzione di un uomo”. Per questo ha costruito dei rapporti con i figli di Bonolis nati dalla precedente relazione che prescindono da Bonolis stesso:

“Se un giorno non dovessi stare più con Paolo, rimarrò comunque quella che va a trovare i suoi figli, Stefano e Martina, e i miei nipoti, perché li considero tali, a prescindere da lui”

Sulle case separate è tornata a spiegare un concetto già ampiamente spiegato nei mesi scorsi: “Noi non siamo una cosa sola ma due entità diverse che hanno scelto di vivere insieme, di creare una famiglia e che, ora che i figli sono più grandi, possono anche permettersi di riprendere in parte i propri spazi”. Una spiegazione che forse dovrà dare ancora e ancora nei mesi prossimi, fino a quando le persone dimenticheranno che vivono in case diverse.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono sposati dal 2002, hanno tre figli – Silvia, 20 anni, Davide, 18, e Adele, 14 – e nella famiglia allargata ci sono anche Sebastiano e Martina, i figli che Bonolis ha avuto dall’ex moglie Diane Zoeller. Sonia considera i figli di Sebastiano e Martina come suoi nipoti a tutti gli effetti. Una famiglia allargata che lei e Paolo hanno voluto costruire affinché diventasse un valore, e non una guerra. Hanno cresciuto i loro 3 figli affinché con gli altri 2 si considerassero tutti fratelli. E ci sono riusciti.

Quando si sono conosciuti lei aveva 23 anni mentre Paolo ne aveva 36, aveva un matrimonio alle spalle, due figli e conduceva Beato tra le donne. Non c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine, ma Bonolis ha conquistato Sonia con perseveranza e prendendola di testa. A proposito di quel periodo ha raccontato come Bonolis gestisce i rapporti con le donne della tv: