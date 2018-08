Sonia Bruganelli incinta di Bonolis? Lei sbotta contro Diva e Donna, preoccupazione per gli equilibri della famiglia

“Un’altra estate di passione, in arrivo il quarto figlio”. E poi ancora: “La famiglia è pronta ad allargarsi”. Con questi titoli la rivista Diva e Donna ha spedito Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, su tutte le furie. Così la donna non ha tardato a farsi sentire, pubblicando un duro post sui social dove ha puntato il dito verso il magazine, reo, secondo la diretta interessata, di giocare con i titoli e di non salvaguardare gli equilibri e le intenzioni famigliari. La rabbia della Bruganelli naturalmente è stata dettata dal fatto che, stando sempre alle sue dichiarazioni, non ci sarebbe alcun figlio in arrivo.

Sonia Bruganelli senza peli sulla lingua: “Ma anche no! Perché scrivete così a caso?!?”

“Ma anche no! Perché scrivete così a caso?!?”, esordisce la moglie di Paolo Bonolis in un post pubblicato su Instagram, a corredo della pagina in cui appare lo scoop dato da Diva e Donna. Poi aggiunge: “Non avete idea di quali siano gli equilibri e le intenzioni di una famiglia. Non giocate con i titoli. #divaedonna#magazine”. In conclusione arriva la chiosa che non lascia spazio a dubbi circa una nuova gravidanza: “NESSUN FIGLIO IN ARRIVO”. A dare manforte a Sonia è giunta anche l’amica Flora Canto, compagna di Enrico Brignano, che ha commentato il messaggio, alludendo a sua volta alla gravidanza (smentita) che le era stata attribuita qualche settimana fa: “Anche perché quella che c’ha la pancia sospetta sono io!!! Non mi fregare i titoli… Che per le finte gravidanze Diva e Donna ci va a nozze! Si diverte tanto ad appioppare figli in arrivo”.

La moglie di Bonolis si confessa al Corriere della Sera

Sonia si dimostra ancora una volta molto attiva sua social, terreno in cui non si tira mai indietro. Un modo di fare che ha ben spiegato pochi giorni fa durante un’intervista fiume rilasciata al Corriere della Sera dove ha toccato svariati argomenti tra cui l’utilizzo di un jet privato, che le attirato addosso molte critiche, e il dolore per la figlia maggiore, che soffre di problemi motori.