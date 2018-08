Sonia Bruganelli, foto abbracciata all’amico: forti critiche. Bonolis?

Sonia Bruganelli, la foto in spiaggia abbracciata all’amico accende la miccia: pioggia di critiche. Paolo Bonolis?

Ci rissiamo: Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, si è ritrovata di nuovo sommersa dalle critiche. Stavolta non è una questione di jet privati o di altri sfoggi di ricchezza. Stavolta trattasi di una foto in cui si riprende abbracciata in spiaggia in compagnia di un amico, Alessandro, e non di Paolo Bonolis. Precisiamo che Alessandro è un amico che spesso di vede anche sui social con la donna, ma la questione sollevata dai follower qui è stata un’altra. Il dibattito infatti non verte su un ipotetico tradimento (sarebbe sciocco postare una foto con il proprio amante), ma sul concetto del rispetto. E in tanti hanno avuto da ridire in tal senso, anche se non sono mancati coloro che si sono schierati a fianco della Bruganelli.

La moglie di Bonolis e la foto che fa scattare la polemica

Spiaggia, sole che batte sul viso e Sonia e Alessandro sdraiati e abbracciati in un mare di relax. L’ultimo scatto postato su Instagram dalla moglie di Bonolis ha, in un batter di ciglia, scatenato le critiche. Eccone alcune che rendono il clima: “Anche io sto sempre abbracciata a un amico. Mio marito è d’accordissimo! 😂😂😂 che usanze strane che avete”, “Ma una vacanza solo con marito e figli mai? Sempre 300 amici al seguito… bah”, “Uno può essere amico quanto vuoi, però ci deve essere sempre quella linea da non oltrepassare. E sinceramente qui si oltrepassa. E non poco. Bhe, contento Paolo!”, “Ma una foto con Paolo mai?”, “In tutto c’è un limite…Contento Paolo”, “Porta un po di rispetto al tuo marito ,ma sopratutto ai tuoi figli”.

Sonia e le polemiche: nel mirino Diva e Donna

La Bruganelli, però, non è solo stata attaccata. Infatti diversi coloro che hanno visto nella foto una bella amicizia e tanta serenità. Altri hanno sostenuto che se non c’è nulla di malizioso tra i due e che se un tale rapporto porta tranquillità non c’è alcunché di male. D’altra parte ai biasimi e alle polemiche Sonia ci ha fatto il callo e non ci si stupirà se a breve lancerà qualche frecciata contro chi ha puntato il dito. L’ultima volta che è stata attaccata infatti si è imbizzarrita non poco: nel mirino c’era Diva e Donna per un’insinuazione su un bebè in arrivo.