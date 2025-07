Sonia Bruganelli fa la cameriera a Formentera ed è distrutta: video e critiche

Sonia Bruganelli distrutta dopo aver fatto la cameriera per mezza giornata al Gitana Chiringuito, locale che sorge su una spiaggia di Formentera, una delle mete estive predilette dell’ex moglie di Paolo Bonolis. La produttrice televisiva ha raccontato che per gioco ha vestito i panni della cameriera. Ha documentato il tutto con un video che è poi diffuso sui suoi profili social. Dalle immagini la si vede prendere le ordinazioni ai tavoli e servire i clienti. Un’esperienza che l’ha messa ko. La stessa Bruganelli ha riferito che a fine turno non riusciva più a fare due passi per via della fatica accumulata.

“Ragazzi, io ho giocato per mezza giornata e a fine serata non camminavo dalla fatica”, ha scritto l’ex concorrente di Ballando con le Stelle, per poi ringraziare chi lavora al Gitana Chiringuito, sottolineando come ogni giorni i titolari e i dipendenti del locale coccolano i loro clienti svolgendo un lavoro eccellente. Naturalmente il filmato, non appena è stato divulgato su Instagram, ha generato una miriade di reazioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

Da un lato chi ha applaudito la produttrice, sostenendo che è molto simpatica e sempre desiderosa di mettersi in gioco. Dall’altro chi l’ha criticata aspramente, affermando che non è “abituata a lavorare sul serio”.

Sonia Bruganelli e le voci di un presunto risentimento di Angelo Madonia

Nelle scorse ore Sonia Bruganelli è anche tornata ad essere chiacchierata dal gossip del Bel Paese dopo che il magazine Oggi ha sussurrato che si starebbe riavvicinando a Paolo Bonolis. Non che ci sia un ritorno di fiamma in corso. I due ex coniugi, però, continuerebbero a vedersi e a condividere del tempo insieme. E tale dinamica, sempre a detta del settimanale, non sarebbe ben vista da Angelo Madonia, il compagno attuale dell’imprenditrice romana. In particolare, è stato spifferato che il danzatore sarebbe un po’ geloso.

I diretti interessati hanno lasciato correre la voce, preferendo non commentare. Da quando Bruganelli e Madonia hanno iniziato a frequentarsi, entrambi hanno sempre specificato di volersi bene, di supportarsi a vicenda e di essere felici di essersi trovati. Dall’altro lato hanno più volte rimarcato di non avere alcuna intenzione, per il momento, di avviare una convivenza.