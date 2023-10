Sonia Bruganelli e Spinalbese spuntano insieme: cena e retroscena

Una foto e uno scambio di commenti. Questo è bastato per innescare il gossip di un presunto flirt che vede protagonisti Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese. Sui social se ne parla da ore e i pettegolezzi si moltiplicano costantemente, ma cosa c’è di vero in tutto questo? Prima di dare una riposta, è bene affrontare con ordine quanto accaduto.

Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese a cena insieme: il gossip

Recentemente, Sonia Bruganelli ha postato sui social una foto che la ritrae a cena al fianco di due amici: Federico Lampredi e Violante Bartalucci. Il primo è un autore televisivo, che ha collaborato alla realizzazione di importanti programmi televisivi di Mediaset, quali Grande Fratello e Ciao Darwin. Bartalucci è invece produttrice esecutiva di Nonpanic, società di produzione del gruppo Banijay.

All’incontro, che potrebbe essere avvenuto per motivi professionali o privati, ha partecipato anche Antonino Spinalbese, come testimoniato dal suo commento: “Manca il ragazzino lì in mezzo“. Poche parole per far capire come l’ex gieffino sia stato tagliato dalla foto, parole a cui Bruganelli ha risposto: “Non capisco a chi tu possa riferirti“. Ecco quindi che questo semplice botta e risposta tra i due è bastato per innescare il gossip su un presunto flirt in corso.

A provare una simile ipotesi, tuttavia, non c’è nulla. Quello del flirt, al momento, è un semplice gossip che non ha trovato conferma alcuna. Molto più probabile, invece, che l’incontro tra Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese sia avvenuto per motivi lavorativi. Possibile che entrambi stiano lavorando insieme ad un progetto. Anche su questo mancano conferme e non resta che attendere per capire se verranno forniti ulteriori dettagli a riguardo.

Antonino Spinalbese: il graffiante ritratto

Recentemente, Antonino Spinalbese era stato al centro di un ritratto graffiante da parte di DillingerNews, nonché il nuovo progetto editoriale di Fabrizio Corona. Il ritratto in questione aveva in primis ripercorso la carriera professionale di Spinalbese, dal tentativo di avviare una carriera da modello al lavoro come hair-stylist, passando per la sua occupazione come influencer, fino ad arrivare alla partecipazione al Grande Fratello Vip. Sempre all’interno di questo ritratto, si era fatto riferimento anche a quanto accaduto con Oriana Marzoli, che all’epoca attirò non poche critiche nei confronti dell’ex gieffino.