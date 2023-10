Antonino Spinalbese, ‘ritratto’ spietato: “Belen ti passa gli alimenti?”

Di cosa si occupa oggi Antonino Spinalbese? Cosa ha fatto di preciso prima di conoscere Belen Rodriguez con la quale ha avuta una figlia? A rispondere alle domande ci ha pensato ‘DillingerNews’, nuovo progetto editoriale forgiato da Fabrizio Corona, che ha partorito un ritratto graffiante, a tratti spietato, del giovane spezzino classe 1995.

Prima è stato ricordato che l’ex volto del Grande Fratello Vip 7 ha provato ad avviare una carriera da modello, per poi divenire hair-stylist in uno dei saloni più importanti di Milano, quello di Aldo Coppola, che ha sede in Corso Garibaldi. E pare che fu proprio lì che avvenne l’incontro galeotto con Belen.

DillingerNews ha quindi riferito che nel 2020 Spinalbese ha deciso di licenziarsi e di dedicarsi alla fotografia a tempo perso, facendo combaciare questo suo hobby alla professione di influencer, “così da entrare a far parte (raccomandato) nell’agenzia di management della stessa showgirl argentina”, si legge sempre sull’agenzia stampa di Corona.

Oltre alla ‘frustrata’ nel passaggio in cui viene definito “raccomandato”, Dillinger ha lanciato altre stoccate pesanti nei confronti di Antonino. Dopo aver spiegato che ha provato a fare business con una app gratuita di allenamento personalizzato e che si è dedicato ad ospitate televisive e alla partecipazione al GF Vip 7, lo ha dipinto come un uomo che ha la fama di “sciupafemmine, tutto con pessimi risultati e attirando parecchi haters per il trattamento riservato a Oriana Marzoli”.

Il riferimento è al fatto che nella Casa più spiata d’Italia, dopo aver trascorso una notte passionale con la venezuelana, l’ha scaricata in un amen. All’epoca, in effetti, tale atteggiamento attirò non poche critiche a Spinalbese. Quindi la tuonata finale di DillingerNews:

“Ad oggi, l’unico nome infatti che gli si addice è sempre EX DI BELEN, oltre che nullafacente. Insomma negli anni, il latin lover sconclusionato, non è riuscito a scegliere una professione e tantomeno un’altra donna. Quindi, Antonino, ma che lavoro fai? Arranchi aspettando una chiamata che ti cambi la vita o Belen ti passa gli alimenti?”

Corona e Antonino, i rapporti con Belen

In che rapporti è oggi Belen con i due ex? Con Corona, come ha raccontato diverse volte lo stesso ex re dei paparazzi, ha tutt’oggi un legame stabile di amicizia. Pare che i due si frequentino e si sentano amichevolmente, consigliandosi a vicenda.

Discorso differente per Antonino Spinalbese. La rottura con la showgirl non sarebbe stata a tarallucci e vino. Oggi però entrambi, per il bene della loro figlia Luna Marì, avrebbero messo da parte rancori e delusione, mantenendo un rapporto civile. Rapporto che gli permette di remare nella stessa direzione per non far mancare nulla, sotto tutti i punti di vista, al loro frutto d’amore.