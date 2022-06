Sonia Bruganelli e Laura Freddi, i rapporti oggi e il retroscena sulla Balivo

Le due vip, accomunate dal rapporto con Paolo Bonolis, si raccontano da Serena Bortone rivelando qualche dettaglio in più sulla loro amicizia, tirando in ballo un’altra celebre collega

Serena Bortone ha avuto questo pomeriggio l’onore di ospitare nel salotto di Oggi è un altro giorno, in diretta su Rai Uno, Sonia Bruganelli e Laura Freddi. Le due, accomunate dal rapporto con Paolo Bonolis (la Freddi, come saprete, è la sua storica ex) sono state ospiti della conduttrice per parlare della loro neonata amicizia e per smentire, una volta e per tutte, i pruriginosi gossip che circolano sul loro conto.

Ovviamente, trattandosi di due prime donne che in momenti diversi hanno avuto lo stesso uomo, sarebbe fin troppo facile pensare che fra le due ci sia ancora una forte competizione. Ma questa, in realtà, è una mezza verità. Per quanto in passato ci sia effettivamente stata un po’ di tensione, le due conduttrici sono oggi in ottimi rapporti. La loro è un’amicizia che stanno costruendo passo dopo passo, dopo un primo importante avvicinamento avvenuto tempo fa.

Stanche delle voci velenose che circolavano su di loro, le due avevano voluto chiarirsi una volta e per tutte. Sonia Bruganelli e Laura Freddi si erano così accordate per una diretta alla quale aveva partecipato, come terzo incomodo, anche lo stesso Paolo Bonolis.

Nonostante la Bruganelli abbia effettivamente avuto in passato una grossa antipatia nei confronti della rivale Freddi (“L’ho odiata per un sacco di tempo. Poi l’ho conosciuta, un gattino, e non l’ho più odiata” ha dichiarato la moglie di Bonolis alla Bortone) oggi i rapporti sono, per l’appunto, molto più rilassati. A Oggi è un altro giorno Laura Freddi e Sonia Bruganelli si sono fatte vedere felici, sorridenti e complici.

Rapporto Laura Freddi-Sonia Bruganelli: c’è lo zampino di Caterina Balivo

Nel corso della chiacchierata, tra l’altro, i telespettatori sono venuti a conoscenza di un curioso retroscena rivelato dalla Bruganelli. L’ex opinionista del GF Vip ha raccontato che in tempi non sospetti Caterina Balivo l’aveva invitata nel suo Vieni da me e che, purtroppo, aveva dovuto di dire no; la Balivo, allora, aveva colto la palla al balzo “coprendo il buco” con l’invito a Laura Freddi, che contrariamente alla Bruganelli aveva deciso di partecipare.

A questo punto, alla luce di questa scelta, la Bruganelli si è un po’ insospettita. La moglie di Bonolis, infatti, si è in pratica resa conto che l’invito da lei ricevuto da parte della Balivo sarebbe stato soltanto un “mezzuccio” per parlare di Paolo Bonolis. Ecco il racconto della Bruganelli:

“Successe dopo il programma di Caterina Balivo, che mi chiamò per andare ospite e non ci andai, ma andò lei. Finirono per parlare di Bonolis, quindi mi sono detta “Ecco perché mi voleva, non potendo parlare con me di Bonolis ne ha parlato attraverso di lei.”

In qualche modo, dunque, è stato proprio grazie alla Balivo se le due si sono riavvicinate. Ad un certo punto, infatti, le due nemiche-amiche si sono rese conto che non potevano più accettare che Bonolis “stesse sempre in mezzo”.