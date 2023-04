Guerra aperta tra Dagospia e Sonia Bruganelli. La testata esperta di retroscena televisivi e di palazzo, pochi giorni fa, aveva lanciato la bomba, scrivendo che il matrimonio dell’opinionista del Grande Fratello Vip 7 e di Paolo Bonolis era ormai giunto al capolinea. In aggiunta veniva spiegato che l’imprenditrice avrebbe fatto tappa a Verissimo per spiegare i dettagli del naufragio sentimentale. Peccato che, passata qualche ora dall’indiscrezione relativa allo scoppio delle nozze, Bonolis e la moglie hanno pubblicato un video su Instagram in cui hanno preso per i fondelli Dagospia, smentendo di essere in procinto di separarsi. Non solo: Sonia era spuntata anche su Twitter e aveva confermato che sarebbe andata a Verissimo, ma assieme alla figlia Adele e non per annunciare la conclusione del suo matrimonio. Oggi…

Oggi Dagospia torna all’attacco e da un lato non fa un passo indietro sulle rivelazioni della fine del matrimonio (che si sia innanzi a un Totti-Ilary bis? Chissà, il tempo fornirà tutte le risposte del caso), dall’altro pungola la produttrice televisiva in quanto è sparita dalla scaletta del rotocalco timonato da Silvia Toffanin. Così Dagospia sulla questione:

“Ma che sorpresa: dopo le dago-rivelazioni sulla fine del matrimonio con Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli diserta Verissimo. Nel comunicato di presentazione degli ospiti delle puntate di oggi e domani, non c’è traccia della moglie di “Banalis” che sarebbe dovuta andare a registrare la trasmissione giovedì con la figlia Adele. L’intervista sarà solo rimandata o è saltata? E perché? Forse non sapeva come arrampicarsi sugli specchi dopo il video gag-ata di “smentita” insieme al marito?”

Come poc’anzi accennato Dagospia non ha fatto alcun passo indietro e anzi ha rilanciato, alimentando il sospetto che l’imprenditrice, laddove avesse rilasciato un’intervista a Silvia Toffanin, si sarebbe trovata in difficoltà sulla questione matrimonio. Circa l’ospitata resta appunto da capire se è saltata oppure, semplicemente, è stata rimandata, considerando anche il fatto che la Bruganelli, fino a poche ore fa, si trovava in un paradiso tropicale.

Sonia Bruganelli, la riconferma al GF Vip è in bilico

Parlando invece del Grande Fratello Vip 8, c’è molta curiosità attorno alla vicenda relativa al possibile rinnovo del contratto dell’opinionista. Secondo alcuni rumors la Bruganelli potrebbe non essere riconfermata. Nell’edizione numero sette del reality più spiato d’Italia ha in più frangenti usato toni al limite. E non a caso, dopo la sfuriata di Pier Silvio Berlusconi che ha considerato troppo trash la piega presa dal programma, si è parecchio contenuta, smettendo i panni dell’opinionista incendiaria. Non è escluso, anzi ci sono buone probabilità, che per il prossimo GF Vip Mediaset possa scegliere di puntare su un altro volto.