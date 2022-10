Look audace e sensuale per l’opinionista, moglie di Paolo Bonolis, all’undicesima puntata del Grande Fratello Vip 7

Sonia Bruganelli continua a scegliere, tranne rare eccezioni, il total black alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Per l’undicesima puntata del reality show, come sempre condotto da Alfonso Signorini, l’opinionista ha optato per un look semplice ma d’effetto, piuttosto audace e sensuale, che metteva ben in mostra le sue forme generose.

Nello studio del programma di Canale 5 Sonia Bruganelli ha sfoggiato un tubino leggermente drappeggiato sui lati, a monospalla, firmato Norma Kamali. Il prezzo? Circa 279 euro. A rendere l’outfit più aggressivo e convincente sono stati però gli stivali scelti dalla moglie di Paolo Bonolis.

Si tratta dei Blade Kinky Boots di Casadei, un modello a tronchetto con l’iconico tacco a spillo metallico e una serie di fibbie di pelle che avvolgono la calzatura (tacco compreso). Il costo? Non proprio alla portata di tutti: ben 1.100 euro!

Calzature disponibili in tutte le boutique dell’azienda ma pure sull’e-commerce ufficiale, dove è possibile acquistare le scarpe a rate (si offre la possibilità di pagare in tre rate da 366.66 euro senza interessi).

Casadei è uno dei marchi preferiti di Sonia Bruganelli e di tante altre celebrity italiane. Più volte al GF Vip la produttrice e autrice ha sfoggiato creazioni di questo brand rigorosamente made in Italy, che si distingue per eleganza, unicità e lusso.

La 48enne ha completato il look con dei collant a micro rete e ha raccolto i capelli per mettere in evidenza il suo viso e soprattutto i suoi occhi azzurri, esaltati da un trucco deciso ma non eccessivo. Tornando agli stivali, come si legge sul sito di Casadei, il modello è nato prendendo ispirazione dal film ‘Kinky Boots’ di Julian Jarrold.

Da qui è nata l’idea di uno stivale che sia speciale nella sua diversità. È così che l’inconfondibile tacco Blade, che quest’anno celebra il decimo anniversario, viene avvinghiato da bande di pelle taglio vivo che passano sul collo del piede come cinture di un trench avvolgente. Strizzando l’occhio al bondage, con uno stile tra il flair anni ’50 e il glamour neo-punk. È disponibile nei colori nero e rosso.