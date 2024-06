Sonia Bruganelli conduttrice di un reality? Ecco perché non accadrà

Non si può certo dire che Sonia Bruganelli non vanti una certa esperienza in qualità di opinionista. La produttrice ed ex moglie di Paolo Bonolis ha infatti mosso i primi passi in questo mondo qualche anno fa grazie ad Alfonso Signorini. Come ricordato dalla stessa Bruganelli nel corso dell’intervista a Casa Sdl, il conduttore del Grande Fratello è stato uno dei primi che ha creduto in lei e che quindi l’ha voluta nel programma in qualità di opinionista.

Da quel momento in poi la carriera della Bruganelli è stata costellata di successi e, a oggi, siede nello studio dell’Isola dei Famosi accanto a Dario Maltese e Vladimir Luxuria. Dal momento che si avvicina sempre di più la chiusura di questa edizione del reality honduregno che, sfortunatamente, si è rivelata essere un vero flop, la domanda sorge spontanea.

Potrebbe essere arrivato il turno di Sonia Bruganelli alla conduzione di un reality show? Ormai lo sanno anche le pietre: dato il ben radicato “vizietto” degli opinionisti di soffiare il posto ai conduttori, è ragionevole pensare che anche questa volta, dopo i casi di Luxuria, Signorini e Ilary Blasi, possa succedere la stessa cosa. In realtà, stando alle parole della Bruganelli, si tratta di un’ipotesi alquanto remota. Ecco perché.

Sonia Bruganelli dice no: ecco perché non condurrà un reality adesso

Una delle domande più attese dell’intervista ha riguardato il futuro lavorativo della Bruganelli: accetterebbe la conduzione di un reality show come l’Isola dei Famosi o il Grande Fratello? Ebbene, come anticipato, la produttrice ha risposto che, anche se arrivasse una proposta dall’alto, lei rifiuterebbe senza pensarci due volte e la motivazione della sua scelta ha basi ben radicate. Stando alla spiegazione dell’ex moglie di Bonolis, la ragione del suo rifiuto sarebbe da imputare al fatto che, in questo momento storico, il format dei reality show si trova letteralmente in bilico.

Si tratta infatti di un periodo di transizione per questa tipologia di programma e, non sapendo in quale direzione si andrà, accettare ora la conduzione di una trasmissione del genere sarebbe una scommessa troppo rischiosa: “In questo momento ti direi di no, perché non mi reputo pronta e non ho ancora ben capito dove la nuova linea editoriale sui reality voglia andare. Diciamo che è un periodo un po’ particolare.”

In effetti, come sottolineato anche dalla stessa opinionista, in questo momento il mondo dei reality sta cambiando e non poco, complice la famosa stretta anti-trash che Pier Silvio Berlusconi ha cercato di dare quest’anno. Anche se secondo molti l’obiettivo dell’AD Mediaset non è stato pienamente raggiunto, condurre ora un reality show, con tutti questi cambiamenti, è molto difficile e stare al passo a volte risulta quasi impossibile.