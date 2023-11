Sonia Bruganelli: “Buonamici non vede l’ora di andare via dal GF”

Cosa pensa Sonia Bruganelli di colei che ha preso il suo posto al Grande Fratello nel ruolo di opinionista, vale a dire Cesara Buonamici? E cosa sta accadendo tra lei e Antonino Spinalbese con il quale appare spesso sui social e di cui ha anche conosciuto la figlia avuta con Belen Rodriguez, la piccola Luna Marì? L’ex moglie di Paolo Bonolis, intervistata nel programma Turchesando di Turchesi Baracchi, ha risposto a tutto. E come al solito non è stata scontata.

Capitolo gossip. Da settimane qualcuno sussurra che tra lei e Spinalbese ci potrebbe essere del tenero. La voce è stuzzicante ma, come già si poteva intendere, non corrispondente alla realtà. Vero che lo spezzino e la romana si stanno frequentando, ma per questioni professionali. Vero anche che il loro rapporto va oltre il lavoro, essedo sfociato in una amicizia sincera. Non vero però che c’è in corso una liaison. Così la Bruganelli sulla questione:

“Si, lo so, ci chiamano ‘gli spinelli‘, fa molto ridere. È diventato un carissimo amico, stiamo collaborando a livello lavorativo, ho incontrato lui e sua figlia Luna Marì, dolcissima. Lui mi piace come ragazzo, come persona. Uno dei pochi uomini con cui non riesco mai a pagare, anche quando si esce in gruppo, è molto gentile. È un bravissimo ragazzo, ma non smentiamo, perché fa sempre curriculum una relazione con Antonino. Chi lo sa, chi vivrà vedrà.”

Spazio poi al tema riguardante la scelta del GF di arruolare Cesara Buonamici come ‘super opinionista’ da affiancare ad Alfonso Signorini. A onor del vero non è che il mezzobusto del Tg5 dia questa grande mano in quanto spesso, nel corso della diretta, sembra un ‘corpo estraneo’ al tessuto della trasmissione. Anche l’ex moglie di Bonolis la pensa così tanto che sostiene che, quando la vede impegnata nello show, ha la sensazione che la giornalista non veda l’ora che il programma finisca:

“Non so se sia un pesce fuor d’acqua, ma mi sembra che lì sia stata messa in ostaggio, che non vede l’ora che finisca, che il suo obbiettivo sia quello di uscirne il più possibile pulita”.

Il ragionamento della Bruganelli è più che condivisibile. In effetti la sensazione che la Buonamici non si trovi a proprio agio c’è. E non è nemmeno una notizia, a voler ben vedere. Nella sua carriera ha fatto tutt’altro, poi, di punto in bianco, per fare un piacere a Mediaset (si lasci passare la parola ‘piacere’, ma si tenga conto che per tale ‘piacere’ è lautamente pagata), si è ritrovata a commentare le vicende che altro non sono il prolungamento di dinamiche di Temptation Island o che scadono nel gossip meno nobile (si è al GF d’altra parte e quello è il cuore pulsante dello show.).