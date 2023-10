Bruganelli e Spinalbese: quanta tenerezza (AAA cercasi visibilità)

Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese giocano con il gossip. La speranza è che poi non facciano come già hanno fatto in passato. Vale a dire che si spera che non assumano quell’insopportabile atteggiamento snobistico nei confronti della cronaca rosa dopo averci sguazzato. Non sono i soli: da quando esiste la tv e il chiacchiericcio, una marea di presunti vip fanno i matti a quattro per far parlare di sé, per poi puntualmente far finta di scagliarsi contro quello stesso sistema che loro vogliano alimentare. Amen! Il fine è sempre il medesimo: tentare di attirare su di sé i riflettori. Ebbene, chiarito ciò, si passi a esaminare le ultime mosse dell’ex moglie di Paolo Bonolis e dell’ex compagno di Belen Rodriguez.

Da giorni i due si scrivono sui social. Sono anche apparsi assieme, probabile che ci sia in ballo un progetto professionale. Di recente Spinalbese e la Bruganelli hanno trascorso una serata “vicini vicini”. Con lo spezzino c’era la figlia Luna Marì. “Sonia è diventata la tata di Belen“, il commento ironico di tanti utenti sui social. Nelle scorse ore l’imprenditrice ha postato un suo scatto su Instagram. “La mia ragazza”, la chiosa di Antonino. Emoj fiammanti, la controreplica complice della Bruganelli. “Finalmente avete trovato il modo di far parlare di voi”, ha sussurrato un followers ‘cinico’. In effetti però pare abbia capito benissimo l’andazzo e il modus operandi della ‘coppietta’.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

Finita qui? Assolutamente no, perché lungo la giornata di domenica 29 ottobre Antonino ha postato tra le sue Stories diverse foto della giornata passata a giocare con la figlia. Uno scatto è stato ri-condiviso dall’ex moglie di Bonolis che ha scandito un dolce “Belli”. Quanta tenerezza!

Qualcuno già parla di presunto flirt, ipotesi assai improbabile. Trattasi semplicemente di puro gioco con il gossip. I giovanissimi direbbero che Sonia e Antonino stanno facendo di tutto per fare “hype”. Quelli più attempati parlano appunto di “ricerca di visibilità”. Chi è affezionato ai proverbi potrebbe riassumere la questione con un telegrafico “tutto fumo e niente arrosto”. Che si definisca la situazione come meglio si crede. Poco cambia. Il succo quello è.