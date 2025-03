Sonia Bruganelli, appello impegnativo a Bonolis: “Cosa voglio da lui”

Sonia Bruganelli, dopo essere finita nei mesi scorsi nel frullatore del gossip e delle polemiche televisive, si è un poco defilata nell’ultimo periodo dal chiacchiericcio che lei stessa ha alimentato. A Ballando con le Stelle, a tratti, non ha gestito benissimo la situazione dal punto di vista mediatico assieme al suo compagno attuale Angelo Madonia, poi c’è pure stata l’intervista controversa a Belve in cui ha dichiarato in mondovisione di aver tradito Paolo Bonolis durante il matrimonio. Per giorni è inevitabilmente finita nel calderone della cronaca rosa del Bel Paese. Forse è quello che voleva, forse no. Chissà… Quel che è certo è che dopo un dicembre infuocato, almeno sul fronte del gossip, ha rallentato. E adesso? Come sta? Come va con il compagno? E con Bonolis? La produttrice, in una lunga chiacchierata con il magazine Gente, ha fatto il punto sul periodo che sta affrontando. Ad intervistarla è stato Giovanni Terzi, marito di Simona Ventura.

Bruganelli ha raccontato che in questo momento sta bene e che per lei questa è una fase di “costruzione e riflessione”. Ha aggiunto di aver maturato l’idea di essere un “animale sociale totalmente incapace di stare da sola” e di aver compreso di aver “bisogno dell’alterco” (se ne sono accorti un po’ tutti). E con Bonolis come va? Lui come ha digerito il fatto che ha messo in piazza le corna coniugali? Pare che il conduttore non ne abbia fatto una tragedia. Con l’ex moglie il legame è ancora forte. Naturalmente diverso rispetto a quando il matrimonio era in piedi, ma comunque solido.

La produttrice ha parlato infatti di un rapporto “sereno e maturo” in cui la priorità sono e saranno sempre i tre figli che hanno cresciuto insieme e che ora sono diventati grandicelli. Bruganelli ha inoltre aggiunto che ancora oggi “Paolo è la prima persona” a cui chiede “consiglio” quando ha un problema o quando necessita di un suggerimento. “Entrambi vogliamo il bene dell’altro”, ha sottolineato. Ma se tutt’oggi c’è un legame così profondo, perché il matrimonio è finito? “Per consumazione, non per i tradimenti”, ha rimarcato Sonia.

Sempre a proposito della questione corna, ha dichiarato che le ha confessate all’ex marito in quanto ha voluto dimostrargli la sua “totale lealtà, anche quando non ce n’era bisogno”. Poi una sorta di appello/speranza alquanto impegnativo rivolto al conduttore romano: “Voglio avere accanto Paolo per tutta la vita e per fare questo non voglio scheletri nell’armadio”.

Da un lato Bonolis, sentimentalmente parlando è il passato, dall’altro Angelo Madonia, il presente. La relazione con il danzatore palermitano prosegue? Assolutamente sì. “Con Angelo – ha spiegato la produttrice – abbiamo un rapporto adulto come è giusto che sia per due persone che hanno famiglie precedenti. Io ho tre figli, Angelo ne ha due. Siamo di supporto reciprocamente e continuamente e questo mi rende serena”.