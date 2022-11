Non è passato inosservato l’abito che Sonia Bruganelli ha deciso di indossare durante la puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda su Canale Cinque giovedì 3 novembre 2022. D’altra parte il capo è assai vistoso e appariscente e non lo si è potuto non notare. Come ha reagito il pubblico affezionato al reality show Mediaset? Il vestito è piaciuto oppure no? Decisamente no, almeno stando ai tanti commenti piovuti sui social, quasi tutti concordi nel giudicare poco azzeccata la scelta della moglie di Paolo Bonolis che, come spesso capita, non ha potuto contare sulla tanto sbandierata solidarietà femminile.

Dettagli abito – l’opinionista che coadiuva Alfonso Signorini ha sfoggiato un vestito lungo svasato a maniche lunghe, con fantasia a zig zag dégradé in toni scuri, che vanno dal rosso, passando per il viola, l’arancio e il nero, per finire con un azzurro acceso. Il tessuto è in maglia leggera e lamé, con dettagli di filato laminato

Capitolo marca e prezzo: il capo è frutto della creatività della prestigiosa casa di moda Missoni. Trattasi di un articolo che non è assolutamente alla portata dei comuni mortali. Se qualcuna lo volesse mettere nel proprio guardaroba, sappia che deve sborsare una cifra stellare, vale a dire la bellezza di euro 1.790. Nonostante il costo esorbitante, come poc’anzi accennato, diversi telespettatori hanno trovato poco convincente la scelta di stile della produttrice e imprenditrice.

Le critiche indirizzate a Sonia Bruganelli per la scelta dell’abito sfoggiato al Grande Fratello Vip 7

Così sono cascati tanti commenti tutt’altro che teneri, per non dire velenosi e maleducati da parte di diverse donne attive sui social (si diceva prima la tanto sbandierata solidarietà femminile). “Chi l’ha vestita Sonia? Imbarazzante presentarsi vestita cosi”, ha tuonato su Instagram una utente, sotto al profilo della moglie di Bonolis. “L’abito e i capelli ti stavano malissimo”, un’altra carezza fatta pervenire all’opinionista. E ancora: “Quell’abito può anche essere dì Missoni, ma non ti valorizzava“. C’è anche chi ha ‘urlato’, con tanto di maiuscolo: “SONIAAAA MA CHI TI VESTE?”. “Vestito osceno”, un’altra chiosa tranchant a cui ne sono seguite molte altre.

Chi invece ha ricevuto complimenti per il proprio abbigliamento è stata Giulia Salemi che si è presentata in studio con un originale abito in latex.